Inspirado em história real, ‘Amado’ traz o universo policial para os cinemas

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta segunda-feira (13) contou com a participação do ator Igor Cotrim, que interpreta um personagem importante no filme Amado, que está em cartaz no cinema do Shopping Bonsucesso.

O filme é inspirado em uma história real e narra a vida profissional e pessoal de Amado que é um honesto policial em Ceilândia, Distrito Federal. Ele trabalha mais do que deveria, prende, julga e executa sentenças a qualquer bandido ou criminoso, independentemente de seu credo, cor ou sexo. Ele não aceita injustiças e impunidades, portanto sempre faz o possível para agilizar o sistema de prisão dos criminosos. Ele considera bandido até mesmo seus colegas de profissão que aceitam subornos para cooperar com o narcotráfico.

“É a forma que o policial vai ter que lidar em um caso que vai se tornando complexo, por envolver policiais corruptos e uma gangue de traficantes da região”, disse.

Filho de militar na vida real, Cotrim explicou as dificuldades de seguir o sonho de ser ator quando o natural seria seguir a carreira do pai. “Estudava para ser engenheiro mecânico na Fundação Getúlio Vargas (FGV), mas em casa eu tinha um quarto separado de todo mundo. Foi lá que assisti diversos filmes e hoje entendo porque existe classificação indicativa, afinal, eu assistia filmes de faroeste, que são super violentos, em câmera lenta e, na época, não poderia estar assistindo. No entanto, foram esses filmes que me inspiraram e deram vontade de trabalhar na área. Logo comecei a fazer oficina de teatro”, ressaltou.

Amado estreou nos cinemas na última quinta-feira (11) e está em cartaz no Circuito Cinema do Shopping Bonsucesso.

