Receita de bolo de fubá para fazer e levar na festa junina

Indispensável em um arraiá, um bolinho de fubá sempre cai bem. A origem desse prato tão representativo de festa junina remonta ao período de colonização do Brasil, quando havia escassez de plantações de trigo. Como os nativos já cultivavam o milho e utilizavam sua farinha como base para fazer diversas comidas tradicionais, a receita do bolo de fubá logo se tornou comum nas regiões Nordeste e Sudeste. Desde então, o doce segue como um dos maiores símbolos do interior do nosso país.

Seja como prato típico de festa junina ou acompanhado de um cafezinho durante o dia, esta receita de bolo de fubá caipira é sempre uma boa pedida. Fácil de fazer e saboroso, ele vai deixar você apaixonado.

1 xícara (chá) de margarina

2 xícaras (chá) de açúcar

1 lata de leite condensado

4 ovos

1 xícara (chá) de maisena

2 xícaras (chá) de fubá

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 pitada de sal

1 vidro pequeno (200 ml) de leite de coco

½ xícara (chá) de leite

Na batedeira, bata a margarina, o açúcar e o leite condensado até formar um creme claro. Em seguida, acrescente os ovos, um a um, sem parar de bater. Retire da batedeira e reserve.

Misture o leite de coco e o leite e reserve.

À parte, misture em uma vasilha a maisena, o fubá, o fermento em pó e o sal. Em seguida, acrescente, aos poucos, a mistura feita na batedeira, passando-a por uma peneira e a mistura de leite e leite de coco. Mexa tudo delicadamente até formar uma massa homogênea e lisa.

Transfira para uma forma com furo no meio untada e enfarinhada. Asse em forno médio, preaquecido, por 35 a 45 minutos. Deixe esfriar e desenforme.