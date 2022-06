Ação social com serviços gratuitos da Prefeitura acontece no CCI Gopoúva no dia 2

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva receberá no próximo dia 2 de julho (sábado) o GRU Social, uma ação de cidadania promovida pela Prefeitura de Guarulhos que oferece diversos serviços gratuitos à população. O evento acontecerá das 9h às 15h na avenida Leopoldo Cunha, 85.

Essa é a quarta edição do evento, que objetiva incluir a população nos mais diversos programas municipais e de parceiros oferecidos aos finais de semana, já que muitos munícipes não têm a possibilidade de frequentá-los durante a semana.

Confira os serviços oferecidos

– Cinema com o filme Vovó… Zona 2 às 11h;

– Corte de cabelo, manicure e depilação;

– Varal Solidário – Doação e retirada de roupas por pessoas em situação de vulnerabilidade social;

– Brinquedos infláveis para as crianças;

– Solicitação de certidões de nascimento, RG e outros;

– Inscrição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

– Inscrição para o Programa Estagiando (para jovens de 16 a 29 anos);

– Oficina Amigo Estou Aqui (que discute saúde mental e psicológica);

– Inscrição para o Programa Cuidando;

– Orientações com o Senac;

– ONG Amor Exigente;

– Solicitação de serviços da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão;

– Van do CadÚnico: Inscrição e Atualização do CadÚnico, solicitação da Carteira do Idoso e inscrição no Id Jovem;

– Asbrad: Atendimento jurídico sobre os direitos da mulher;

– CIEE: inscrição para cursos de qualificação profissional e vagas de emprego;

– Orientação e solicitação do BPC/Loas;

– Inscrição em programas habitacionais;

– Instituto Federal – inscrição para cursos;

– Orientações do Sebrae;

– Orientações das Organizações da Sociedade Civil (OSCs conveniadas);

– Apresentações culturais do CCI.