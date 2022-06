Festival de Sopas Ceagesp traz novidades para este início de inverno 2022

O clima de inverno é perfeito para saborear pratos quentes. Por isso, nada melhor do que uma boa cumbuca de sopa nesta temporada mais fria do ano. Por isso mesmo, um dos eventos mais tradicionais do inverno paulistano é o Festival de Sopas Ceagesp, realizado no maior entreposto de alimentos da América Latina, desde 2009.

Tomar sopa na Ceagesp é programa que tem mais de cinco décadas. A famosa Sopa de Cebola na Ceagesp já era mania na cidade desde meados da década de 1960. Não à toa, que essa sopa tão especial seja a estrela do Festival que atrai todos os anos milhares de pessoas ao entreposto da Ceagesp, na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista.

A Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar, é fixa no cardápio do Festival, que funciona de quarta a domingo, das 18h à meia-noite, com acesso pelo no Portão 4 da Ceagesp. Ela vem sempre acompanhada de outros cinco sabores, que mudam toda semana.

Cardápio

O cardápio do Festival de Sopas Ceagesp oferece, além de sabores tradicionais, muitos cremes e caldos exclusivos. A própria Sopa de Cebola tem um toque especial que o público só encontra no evento.

Nesta semana de início de inverno, para dar boas-vindas à nova estação do ano, foram escaladas Sopa de Abóbora com Carne Seca, Sopa de Siri Gratinada, Creme de Brócolis com Cream Cheese e Alho Assado, Sopa de Frango com Quiabo e Sopa de Legumes com Shimeji, Shitake e Cogumelo Paris. Isso sem contar as duas versões da sopa de cebola.

De quarta a domingo, o público pode saborear, à vontade, todos essas opções. Mas, no domingo, para reforçar o cardápio, tem ainda a Sopa de Chocolate com frutas da época. Esse sabor marcante, que foi sucesso no Dia dos Namorados, agora é servido exclusivamente aos domingos.

Crianças

Por R$ 64,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço), dá para tomar todas as sopas quantas vezes quiser. Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos, como queijo parmesão ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor.

O Festival de Sopas funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até 28 de agosto. O horário é das 18h à 0h. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, que fica na av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

Serviço

Festival de Sopas Ceagesp 2022

Quando: De quarta a domingo, até 28 de agosto

Horário: das 18h à 0h

Quanto: R$ 64,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor.

Onde: No Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina)

Estacionamento: Portão 4 da Ceagesp (automóveis).

Mais informações: acesse o site do evento