Copa do Bem de Futsal começa no próximo dia 3

A partir do próximo domingo (03), o Grupo Bola do Bem realiza um campeonato beneficente que vai reunir algumas das melhores equipes do futsal amador de Guarulhos. Os times se reúnem para uma ação social promovida pelo grupo. Liverpão, Pega no Tranco, Família Juventus, Febre do Rato (2 quadros), Barro Preto, Ágape e De Primeira disputam o título da Copa do Bem de Futsal. Cada atleta inscrito vai doar 1 kg de alimento não perecível, que depois será destinado às Casas André Luiz da cidade. É o segundo campeonato beneficente do Grupo Bola do Bem, que já realizou campanhas de doação de sangue e distribuição de presentes no dia das crianças.

Quem quiser acompanhar os jogos também pode fazer sua doação. Para Carlos Silva, um dos fundadores do grupo e organizador do evento, o apoio da população é fundamental na tarefa de ajudar quem mais precisa. “É sempre um prazer poder realizar nossos eventos, que promovem o esporte e auxiliam quem mais precisa, mas neste momento de crise, com tudo ficando cada vez mais caro, nossos esforços podem ser ainda mais importantes, por isso seria uma honra poder contar com o engajamento do guarulhense nessa causa.” O campeonato conta ainda parceiros para realização: PHD Sistemas, Benattus, Petran Tech e Borsarart.

Os jogos vão acontecer aos domingos, nos dias 3, 10, 17 e 24 de julho, das 13h às 17h, na Arena ACC (Itapegica). Outras informações no instagram: @grupoboladobem.