Programa ‘Menina dos Olhos’ leva qualidade de vida para alunos da rede municipal

Criado pelo ex-deputado estadual e ex-vereador de Guarulhos, Gileno (Patriota), o programa Menina dos Olhos visa auxiliar a descoberta e a prevenção de deficiências visuais em crianças da rede municipal de ensino de Guarulhos.

Desde 2009, já foram entregues mais de 25 mil óculos a crianças, jovens e adultos da Rede Municipal, alunos de diversas etapas de ensino. O procedimento começa pela triagem, diagnóstico, resultando no tratamento dos problemas de acuidade visual. Todos os anos, os alunos passam por testes de acuidade visual nas unidades de ensino. Aqueles que apresentam déficit são encaminhados para as consultas oftalmológicas e, os que precisam de lentes corretivas, recebem os óculos de graça.

“Com o projeto, a criança que apresenta sinais de dificuldade na visão, que muitas vezes são detectadas pelos próprios professores, faz o teste gratuito e, com resultados positivos, os óculos são fornecidos pela própria prefeitura”, disse Gileno.

Ele foi responsável também pela criação do projeto de lei que obrigada a presença de cobradores nos coletivos municipais, visando o fim da dupla função do motorista de ônibus, além da lei que proíbe a entrada de pessoas com gorro ou capacete em agências bancárias. “Na época desse projeto estavam acontecendo muitos assaltos e, com esses objetos, não tinha como identificar a face dos criminosos, então ele serve para, além de evitar, que os criminosos sejam pelo menos identificados”, disse.

Gileno foi eleito vereador pela primeira vez em 2004, atuando por três mandatos na Câmara Municipal. Em 2014, foi eleito deputado estadual, com 34.953 votos, sendo 87% do total de votos em Guarulhos. Em 2018 foi primeiro suplente para deputado estadual.

Ele foi responsável também pela criação dos PLs que obriga o uso de equipamento bate-estaca na Construção Civil, assim como o que obriga que todos os pontos de ônibus das rodovias estaduais, estradas ou vicinais, sejam identificados, cobertos e iluminados. “Muitas rodovias não têm iluminação, as pessoas ficam lá em um certo horário, principalmente durante a noite e madrugada, e o ponto sem iluminação é onde acontece muito furto e assalto”, diz.

Gileno é casado com a vereadora Sandra Gileno (Patriota), pai de dois filhos, Matheus e Stefhany. Chegou a Guarulhos ainda durante a infância.