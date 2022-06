‘A taxa ambiental é para coleta e armazenamento do lixo’, afirma vereador

O entrevistado do HOJE TV desta terça-feira (28), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi o vereador Laércio Sandes (União Brasil), que prestou esclarecimentos sobre a Taxa Ambiental. “A taxa é para coleta e armazenamento do lixo, nada mais”, afirmou o vereador.

Os recursos obtidos por meio da Taxa Ambiental serão direcionados a iniciativas que objetivem a proteção, a preservação e a conservação do meio ambiente de Guarulhos, bem como a projetos de saúde pública a serem implantados pela administração municipal.

“A cobrança da taxa não é destinada para limpeza urbana e nem para varrição de ruas. A norma é clara, ela é direcionada para a coleta e os cuidados com aterro sanitário. Não tem nenhuma outra finalidade e se tiver algum discurso diferente disso, como limpeza da cidade, estará errado. Esse tipo de investimento chega através de uma outra verba que são os impostos que nós guarulhenses pagamos”, ressaltou Sandes.

A lei federal 14.026/2020 determina que as prefeituras devem criar uma receita própria para arcar com todas as despesas de varrição, coleta e destinação do lixo. Guarulhos precisa arrecadar R$ 120 milhões por ano com o tributo. “O armazenamento do lixo é para a eternidade”, finalizou o vereador.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.