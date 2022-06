Food Truck do Bem já distribuiu 50 mil refeições e estará na Ponte Grande a partir de 4 de julho

A Paróquia São Geraldo, situada na avenida Guarulhos, 3.614, Ponte Grande, receberá a partir do dia 4 de julho o Food Truck do Bem, equipamento da Prefeitura de Guarulhos que entrega diariamente de 200 a 250 refeições a pessoas em vulnerabilidade social do município. Desde que foi implantado, em agosto de 2021, até maio deste ano o programa já distribuiu 49.550 refeições em diversas regiões da cidade.

As senhas para a retirada das refeições começam a ser entregues às 11h30 no próprio equipamento e as refeições são fornecidas a partir das 12h, de segunda a sexta-feira.

Equipamento no Pimentas

O food truck está desde 16 de maio no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas. Até o final desta semana a previsão é de que cerca de 7,5 mil refeições tenham sido entregues apenas naquele local.