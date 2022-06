Tour #APaulistaéTop acontece neste domingo

Os 2,8 km de extensão da Avenida Paulista são percorridos diariamente por 1,5 milhão de pessoas. Mas quantas delas conhecem a história do lugar que é considerado o coração financeiro, cultural, gastronômico e turístico, e que guarda grande parte da memória da cidade de São Paulo?

Para desvendar os “segredos” da Paulista, o Top Center Shopping – localizado na Avenida Paulista – promove gratuitamente no próximo dia 03 de julho (domingo), a partir das 9h30, o Tour #APaulistaéTop. A proposta é fazer um passeio guiado, contemplativa e fotográfica por toda a avenida, começando pela Praça Oswaldo Cruz (antigo largo do Paraíso) até a Praça Marechal Cordeiro de Farias, também conhecida como Praça dos Arcos.

O grupo de no máximo 15 pessoas – que devem se inscrever previamente pelo aplicativo do shopping – será guiado por Rafael Gushiken, nome por trás do guia cultural paulistano ‘São Paulo da Garoa’ no Instagram, com mais de 65 mil seguidores, e que ainda em 2022 se torna um Guia de Turismo formado pelo Senac: “A ideia do passeio é trocar conhecimento e inspirar os registros fotográficos que tragam o olhar de cada participante sobre a Avenida Paulista”, conta Gushiken.

No roteiro terá passagem por locais como Casa das Rosas, Japan House SP, Sesc Av. Paulista e Itaú Cultural. Além da explicação sobre os lados opostos da Paulista (par e ímpar) e seus pontos relevantes; parada na escultura de quase nove metros de altura da artista plástica nipo-brasileira Tomie Ohtake (1913-2015); no Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon) com explicações sobre o “Morro do Caaguaçu” e a fundação da via Joaquim Eugenio de Lima, o MASP, Casarão Franco de Mello, Conjunto Nacional, Praça do Ciclista e Instituto Moreira Salles até o final na Praça dos Arcos.

“Propor experiências diferenciadas, como o tour #APaulistaéTop, é um dos pilares do Top Center Shopping para 2022. Poucos são os que prestam atenção nos detalhes e no charme da Av. Paulista por conta da correria. Com essa ação, vamos construir uma relação mais próxima com nosso público que vai se divertir e aprender”, explica Débora Neves, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

Serviço:

Walking Tour #APaulistaéTop

Data: 03/07/2022 (domingo)

Horário: das 9h às 11h30

Inscrições: https://topcentershopping.com.br/

Roteiro:

? Praça Oswaldo Cruz – (ponto de encontro)

? Casa das Rosas

? Japan House SP, Sesc Av. Paulista e Itaú Cultural – (lado par da via)

? Parada Top Center Shopping – (uso do banheiro, comida e bebida)

? Edifícios Gazeta, Pauliceia e São Carlos do Pinhal – (lado ímpar da via)

? Parada na escultura da artista plástica nipo-brasileira Tomie Ohtake e edifícios históricos no entorno

? Edifício da FIESP

? Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon)

? MASP

? Casarão Franco de Mello

? Conjunto Nacional

? Praça do Ciclista e Instituto Moreira Salles

? Praça Marechal Cordeiro de Farias – (ponto final)