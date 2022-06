Cursos de produção de doces recebem inscrições até 5 de julho em Guarulhos

Estão abertas até o próximo dia 5 de julho as inscrições para os cursos de fabricação de cupcakes e bolos caseiros (16 vagas) e sobremesas e bolos no pote (16 vagas). Os interessados devem entrar em contato pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728, da Secretaria do Trabalho de Guarulhos, até a data limite e informar nome completo, RG, CPF e endereço.

Os cursos, oferecidos pela Prefeitura em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), terão suas aulas presenciais no Senai Paraventi, situado na avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 601, Jardim Paraventi.

Temas abordados

O curso sobremesas e bolos no pote irá ensinar ao aluno o processo de produção de sobremesas, bem como de bolos com ênfase em embalagens individuais, além de balanceamento de receitas, técnicas de manuseio de fornos, armazenamento e transporte de insumos e produtos acabados, noções básicas de boas práticas de fabricação, higiene pessoal e segurança no trabalho.

Já o de fabricação de cupcakes e bolos caseiros desenvolverá as competências relacionadas ao processo de produção de cupcakes, coberturas e recheios, bem como de bolos e caldas, além de balanceamento de receitas, técnicas de manuseio de fornos, noções básicas de boas práticas de fabricação, higiene pessoal e segurança no trabalho.