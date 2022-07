Haddad quer priorizar ônibus municipais antes do metrô em Guarulhos

O pré-candidato a governador do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que pretende licitar o projeto da Linha 19-Celeste do Metrô, que chegará em Guarulhos, caso seja eleito. No entanto, a prioridade será o transporte intermunicipal. Recentemente o Metrô abriu licitação para iniciar os estudos mercadológicos da linha. “Eu me comprometo a licitar o mais rápido possível, se não tiver licitado, o projeto da Linha 19-Celeste”, disse em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (30) durante visita à Guarulhos.

Apesar disso, Haddad afirmou ter como prioridade a reformulação do transporte intermunicipal da cidade, primeiramente em relação aos ônibus, a fim de encurtar o tempo de viagem entre o município e a capital paulista. “Nós vamos fazer isso antes do Metrô, porque exige providências imediatas que é pensar o transporte intermunicipal independente se é sobre pneus ou trilhos. Não tem cabimento um morador que está a 15 minutos de São Paulo fazer um trajeto de 1h30 porque as linhas origem-destino não estão calibradas”, disse. “Eu vou recalibrar toda a região metropolitana, refazendo toda a origem-destino e vamos tentar, emergencialmente sobre pneus, encurtar o tempo do transporte de Guarulhos para São Paulo e vice-versa”, afirmou.

Durante a coletiva, Haddad prometeu turbinar e reformular o Programa de Ação de São Paulo (ProAc) visando atingir as inúmeras linguagens artísticas e a periferia do estado, gerando visibilidade artística para a classe periférica. O pré-candidato afirmou que, caso seja eleito, pretende manter convênio com os prefeitos dos municípios do estado, além da ligação com a chapa Lula-Alckmin e a ligação com o PSB.

Visita à Guarulhos

Nesta quinta-feira (30), Haddad realizou uma série de visitas na cidade. No início da manhã, se encontrou com a lideranças e movimentos sociais e visitou o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo.

Durante a tarde, almoçou com trabalhadores da fábrica de Fundação para Remédio Hospitalar (Furp), seguido de uma visita ao Instituto da Mulher e se reuniu com o bispo Dom Edmilson. Por último, realizou a coletiva de imprensa no Sindicato dos Aeroviários.