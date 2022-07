São Roque: tradicional festival das cerejeiras começa neste sábado

Para celebrar o desabrochar das flores de árvores cerejeiras, em São Roque, acontece nos fins de semana 2, 3, 9 e 10 de julho, a 25º edição do Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras Bunkyo. O tradicional evento ocorrerá das 10h às 17h, no Parque Bunkyo Kokushikan, estrada do Carmo.

Além de poder apreciar a beleza dos mais de 400 pés de cerejeira em plena floração, os visitantes poderão aproveitar para fazer piqueniques. Há também uma praça de alimentação com diversas opções de pratos da culinária japonesa e chinesa, apresentações artísticas, oficinas de produção de origami, demonstrações de artes marciais, entre outras ações. A festividade tem entrada gratuita.

Evento tradicional

Com capacidade para receber 30 mil pessoas, a festa conta com organização feita pela Associação de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), ACE Vargem Grande Paulista, Cotia Seinen, Associação Cultural de Mairinque e Associação Mallet Golf Kokushikan.

“O Sakura Matsuri, que faz parte de calendário oficial da cidade de São Roque, que neste ano comemora seu Jubileu de Prata e também os 40 anos do Parque Bunkyo Kokushikan. Também estará celebrando o Bicentenário da Independência do Brasil, manifestando o sentimento de gratidão a este País pela receptividade e acolhimento aos pioneiros da imigração japonesa”, afirmam os organizadores.

Para aqueles que desejam participar do evento, haverá um ônibus saindo da sede do Bunkyo próximo da estação do metrô São Joaquim, região do bairro da Liberdade na capital, para o local do Festival com passagem de ida e volta a R$ 50. Nos sábados e domingos, serão oferecidos dois horários – saída às 8h com retorno às 16h e às 9h com retorno às 17h.

As passagens devem ser adquiridas na secretaria do Bunkyo, no endereço: rua São Joaquim 381- térreo – Liberdade) e, na ocasião deverão ser informados o nome completo e o RG do passageiro.

Serviço

25º edição do Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras Bunkyo

Local: Parque Bunkyo Kokushikan

Data: 02,03,09 e 10 de julho das 10h às 17h.

Endereço: Estrada do Carmo, 801, bairro do Carmo, São Roque (entrada pela Rod. Bunjiro Nakao Km 48)

Entrada Gratuita, estacionamento a partir de R$40.