Guarulhense é campeão brasileiro do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu 2022

O atleta guarulhense Israel Ferreira Castro, estudante de 14 anos, se tornou campeão brasileiro das etapas 1 e 2 do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu de 2022, no último domingo (26). Em entrevista exclusiva ao HOJE, contou que agora está se preparando para a 3° etapa do campeonato, que ocorre em agosto. Em outubro, ele competirá no Campeonato Panamericano e em novembro, estará no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu.

O jovem, que mora no Jardim Ponte Alta, expôs que o Jiu-Jitsu pode proporcionar experiências que ele nunca imaginou que poderia ter. “Ano passado foi a primeira vez, quando eu comecei a competir, fiquei muito nervoso. Porém, lutei assim mesmo e acabei perdendo o Campeonato Brasileiro. Eu me senti decepcionado comigo mesmo, mas o meu pai me motivou a continuar e se não fosse ele, eu provavelmente teria desistido do Jiu-Jitsu”, disse.

Segundo Castro, depois de muitos treinos e de estar focado, foi competir em outro campeonato e foi então que descobriu sua paixão pela arte marcial japonesa. “Após minha primeira vitória no campeonato, fiquei muito feliz e, dessa vez, me senti realizado e já estava ansioso para o próximo. Em todos os campeonatos sempre estava muito nervoso, mas meu pai sempre estava lá para me confortar. Conforme passava o tempo e eu ia participando das lutas, percebi que eu realmente era bom naquilo que estava fazendo. Em um piscar de olhos era campeão sul-americano de Jiu-Jitsu”, ressaltou.

O lutador faz parte do projeto social Lifebrothers que é comandado por Josias Silva, professor de Jiu-Jitsu, Geografia e Educação Física. “O projeto existe desde 2014, eu faço questão de ir à casa dos alunos e na escola para verificar como cada um está se saindo além do esporte. No momento não tenho ajuda nenhuma, mas eu tenho cerca de 50 alunos, entre crianças e adolescentes que treinam comigo. Quando eles estão aqui dentro da academia, não é só a questão da luta que nós enfatizamos, eu sempre falo para eles da convivência dentro de um todo, que é a sociedade”, explicou o treinador.

De acordo com Silva, atualmente possui vários garotos com talento, que têm potencial para serem campeões, mas que não consegue ajuda para poder custear as despesas. “Seja ela uma passagem ou uma inscrição em algum campeonato, por exemplo. Quem vem se destacando há um bom tempo é o Castro, ele serve de inspiração aos outros alunos. Com isso, vários meninos nos procuram através do projeto”, finalizou.