Ação Social da prefeitura já atendeu mais de 3,2 mil pessoas com serviços gratuitos em Guarulhos

As quatro edições do GRU Social, ação social de cidadania da Prefeitura de Guarulhos, já atenderam até o momento mais de 3,2 mil pessoas. Apenas a mais recente, que aconteceu no último sábado (2), atendeu 700 pessoas em serviços gratuitos como atualização ou novas inscrições no Cadastro Único, atendimento da rede Fácil, solicitação da tarifa social de energia elétrica, inscrições em programas habitacionais, além de manicure, depilação e corte de cabelo. O evento, que aconteceu no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva com organização do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Itapegica, também contou com brinquedos infláveis para as crianças.

“A satisfação de quem participa do evento é o que nos faz continuar. Na segunda após o evento nós recebemos diversos munícipes que expressaram enorme contentamento com os serviços prestados”, disse o coordenador do Cras, André Fernandes.

GRU Social

O projeto objetiva levar mais comodidade para a população que, por vezes, não tem tempo durante a semana para buscar os atendimentos oferecidos pelo serviço público. Desta forma, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social criou o GRU Social, que, além dos serviços já oferecidos de forma gratuita pela municipalidade, também leva atendimentos de parceiros para os eventos, igualmente gratuitos.