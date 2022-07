Cata-Treco atende Jardim Paraíso e mais sete bairros neste final de semana

A Operação Cata-Treco de retirada de inservíveis, realizada semanalmente pela Prefeitura de Guarulhos, atenderá oito bairros neste final de semana. No sábado (9) os caminhões percorrerão as ruas do Jardim Paraíso, do Jardim Acácio e do Campo da Paz. No domingo (10) será a vez de Jardim Santa Emília, Jardim Santa Inês, Jardim Sílvia, Jardim Nova Taboão e Jardim Taboão.

Para utilizar o serviço basta dispor os itens que deseja descartar em frente à residência até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos (sofás, colchões, armários etc.), eletrodomésticos, eletroeletrônicos sem uso e demais artigos recicláveis, como embalagens plásticas, papelão, vidro e metais em geral.

O objetivo da operação é facilitar o descarte correto de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular. A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

Mais informações em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Roteiro – sábado, dia 9

Jardim Paraíso

Avenida Cesário Lange, avenida Décio Cossolin, avenida Dona Euzébia, avenida Paulistana, avenida Purús, avenida São Francisco Sales, avenida Silvestre Pires de Feitras (do número 700 ao 2.100), avenida Três Corações, rua Aiuruoca, rua Altamira, rua Antônio Olinto, rua Barra do Jacareí, rua Benito, rua Capivari, rua Charqueara, rua Cordislândia, rua Coronel Macedo, rua da Conquista, rua Fortaleza Nogueiras, rua Fortuna de Minas, rua Guarumomis, rua Hélio Teixeira, rua Jerônimo Monteiro, rua João Evangelista, rua Laranjal Paulista, rua Maria Rita Severino, rua Maromomis, rua Mimoso do Sul, rua Monte Sião, rua Munhoz Melo, rua Nossa Senhora do Socorro, rua Paranapanema, rua Pardinho, rua Pedrauva, rua Porangala, rua Pouso Alegre, rua Quatro de Fevereiro, rua Samurai, rua Santa Maria Suacui, rua Santana do Itararé, rua Santo Estevão, rua São Joaquim do Monte, rua Silvianópolis, rua Taquarituba, rua Telêmaco Borba, rua Vinte de Maio, viela Alagoas, viela Albertina, viela Arandu, viela Arantina, viela Avaré, viela Campanha, viela Carvalhos, viela Castelo, viela Chácara, viela Ingaí, viela Itatinga, viela Juquiá, viela Liberdade, viela Manduri, viela Pedra da Anta, viela São José Caiana, viela Serra dos Aimorés, viela Vitória.

Jardim Acácio

Avenida C, praça Antônio Jayme Zapata, rua Amélia Veigas Teixeira, rua Cassiano Gomes, rua Catarina Guilhem Serrano, rua Clésia Lelis da Silva, rua Geraldo José de Moura, rua Giusseppa Conti Panepinto, rua Hermenegildo Orsi, rua Luiz Mellone, rua Manoel Luiz Pereira, rua Maria Luíza Périco, rua Nestor João de Oliveira, rua Nova, rua Takayosi Tamura.

Campo da Paz

Rua Campos da Paz, rua Santo Estevão, Viela Chácara Um, rua Guarumomis, rua Maromomis, rua Sapucaia, rua Belém, rua Irmã Dorati, rua Dos Coqueiros, Estrada Municipal.

Domingo, dia 10

Jardim Santa Emília

Rua Armandina Braga de Almeida, rua Belarmino Antônio Garcia, rua Bom Jesus do Norte, rua Cabreúva, rua Cachoeiro do Itapemirim, rua Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, rua Center, rua Clementina de Jesus, rua Conceição Castelo, rua Criselidia Brito Barros, rua Divino de São Lourenço, rua Dores R. Pedras, avenida Emília de Castro, rua Francisco José Linhares, rua Gabriel Palhal, rua Gilberto Freire, rua João Liberato dos Santos, avenida Marginal, Alameda Martins, rua Padre Geraldo Mauzerol, rua Sandro Moretti Pinezi, rua Sítio dos Macines, rua dos Corretores de Imóveis, rua Águas Vermelhas.

Jardim Santa Inês

Rua Acapulco, rua Adolfo Noronha, rua Beleza, rua Canário, rua Caramuru, rua Carinas, rua Chanes, rua Conceição da Barra, rua Diamantina, viela Gabriel, rua Imarés, rua Irapuru, rua Jurupis, viela Leão de Judá, Passagem Libéria, rua Maria Rodrigues da Silva, rua Maturi, rua Nhambu, rua Palestra, rua Paulo Canarim, avenida Príncipe de Gales, rua Sebastião D’Oeste, rua Vicente Leporace.

Jardim Sílvia

Rua Iepê, rua Imonclar E. Lazari, rua Indiana, praça Josua, rua Petrócia, viela Pérsia, rua Santo Antônio da Posse, avenida Sumaré, rua São Gabriel da Palha, viela Viena.

Jardim Nova Taboão

Travessa Assunção, viela Assunção, viela Bruni, rua Carazinho, rua Copan, rua Coronel Pacheco, rua Nilce Malheiros de Alcântara, avenida Nova Taboão, rua São Vicente das Minas, rua Trajano de Faria.

Jardim Taboão

Rua Croqueta, rua Interina, rua Paulínia.