Prefeitura mantém benefícios no transporte a estudantes durante as férias escolares

A Prefeitura de Guarulhos anunciou nesta quinta-feira (7) a extensão do benefício de gratuidade e desconto, respectivamente, aos usuários do Passe Livre Estudantil e do Bilhete Único Escolar durante as férias escolares nos meses de julho e dezembro de 2022. A medida visa a atender alunos das redes pública e particular de ensino, que fazem reposição das aulas perdidas durante o período de medidas mais rígidas para a contenção da pandemia de covid-19.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), o procedimento para recarga do bilhete para uso durante julho já está liberado e deve ser feito da mesma forma que nos demais meses do ano. “Percebemos a grande demanda por meio das redes sociais da Prefeitura e, por isso, resolvemos manter o benefício durante as férias, garantindo assim o acesso facilitado ao transporte público aos estudantes guarulhenses”, afirmou o prefeito Guti.

O Bilhete Escolar de Guarulhos garante desconto de 50% do valor da tarifa vigente. Atualmente existem mais de 300 mil unidades do cartão em circulação.