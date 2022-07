Sabesp realiza manutenção emergencial no sistema de abastecimento nesta sexta-feira

A Sabesp informa que realiza na madrugada desta sexta-feira (8) manutenção emergencial em adutora na Rodovia Alberto Hinoto, 1.201 – Arujá.

Por causa da manutenção, poderão sofrer intermitência no abastecimento os imóveis nos seguintes bairros de Guarulhos: Bonsucesso, Jardins Nicéa, Louzada, Pinheirinho e Caiuby.

A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, após a conclusão do serviço. Ainda não há previsão do tempo necessário para o término.

A companhia orienta o consumo consciente da água armazenada nas caixas residenciais. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservas para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir alteração. Consumidores com cadastro atualizado foram informados da manutenção por SMS.

Situações de emergência devem ser informadas por meio da Central de Atendimento. A Companhia está à disposição dos clientes pelos telefones 195 ou 0800 055 0195. A ligação é gratuita.