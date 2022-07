Prefeitura inicia no Cabuçu a construção do 27º Ecoponto de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta terça-feira (12) a construção do Ecoponto Jardim Cabuçu, na avenida Pedro de Souza Lopes, altura da praça Roberto Silva. No local, moradores do bairro e arredores poderão entregar gratuitamente restos de construção civil (tijolos, argamassa, gesso, madeira etc.), pneus, móveis velhos, terra, entre outros inservíveis, de forma legal e ambientalmente correta.

Este será o 27º Ecoponto da cidade. Instalado em locais que apresentam maior demanda, o serviço visa a evitar o descarte irregular. “Com a oferta dos Ecopontos evitamos que inservíveis e entulho sejam abandonados em ruas, calçadas, praças, rios e terrenos, o que causa muitos transtornos à população e sérios prejuízos ao meio ambiente”, comenta Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos.

Assim como os demais em operação na cidade, o Ecoponto Cabuçu contará com caçambas distintas para armazenamento e manejo de diferentes materiais. Em uma área de 510 m², a obra inclui a construção de uma edificação de 7 m² , instalação de alambrado e de sistemas elétrico e hidráulico, adequação do piso externo e do ponto de ônibus existente no endereço. O trabalho é realizado por servidores do Departamento de Manutenção e Conservação da Secretaria de Serviços Públicos.

A lista com os endereços e mais informações sobre o serviço estão disponíveis em https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.