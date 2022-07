UBS Soberana terá ação de testagem para as hepatites B e C nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (21), dentro da programação do Julho Amarelo, mês de combate às hepatites virais, a Secretaria da Saúde de Guarulhos promove ação de testagem para as hepatites B e C em parceria com o Rotary Club na UBS Soberana, das 9h às 16h. O diagnóstico precoce permite o encaminhamento oportuno das pessoas infectadas para o tratamento nos serviços especializados no município.

O público prioritário para a testagem são pessoas com mais de 40 anos que já passaram por transfusão de sangue, procedimento cirúrgico ou odontológico, possuem piercing ou tatuagem ou são profissionais de saúde, visto que a transmissão das hepatites virais ocorre por contato com material perfurocortante contaminado e por meio de relações sexuais desprotegidas.

A ação faz parte do termo de compromisso assinado entre a Secretaria da Saúde e o Rotary Club em relação ao projeto Hepatite Zero, por meio do qual o Programa IST/Aids e Hepatites Virais, da Prefeitura, capacita estudantes de enfermagem indicados pelo Rotary para que possam atuar nas testagens em parceria com as UBS do município.

Sobre as hepatites virais

As hepatites virais são infecções silenciosas que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. O teste rápido para a detecção da infecção pelos vírus B ou C está disponível por meio do SUS para toda a população.

Embora para a hepatite B não haja cura, a vacina contra essa infecção é ofertada de maneira universal e gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos. Já a hepatite C não dispõe de uma vacina que confira proteção. Contudo, há medicamentos que permitem sua cura.

Serviço

A UBS Soberana fica na rua Jaboticabal, 393, na Cidade Soberana. Confira os endereços de todas as UBS da cidade em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.