Baile no Adamastor abre as inscrições para o Concurso Miss e Mister Melhor Idade

O concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022 receberá inscrições a partir do dia 3 de agosto, em um baile que será realizado no Adamastor a partir das 15h. O tema será Anos Dourados e é recomendado que os participantes estejam trajados com roupas que lembrem os anos 1960. Após a festa, as inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de agosto no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva (avenida Leopoldo Cunha, 85) ou no CCI Santa Mena (avenida Salgado Filho, 1.732).

O concurso é responsável por revelar as idosas e idosos mais belos da cidade e é promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Para se inscrever é necessário ter mais de 60 anos e morar no município.

A competição não acontece desde 2019 por conta da pandemia de covid-19, que impediu a continuidade dos trabalhos presenciais com o público da melhor idade, já que eles fazem parte do grupo de risco. A vencedora da última edição, Magali Gomes, estará presente no baile, que também contará com o show do cantor Humberto Sagawa.

Serviço

Lançamento do concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022 – Baile Anos Dourados

Local: Salão de Artes do Adamastor. Avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo