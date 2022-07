‘Muitos pensam que a mudança na corrupção não depende de nós, mas sim dos políticos’, diz Monica Rosenberg

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (27) contou com a participação de Monica Rosenberg, que é advogada especialista em anticorrupção. “Muitos pensam que a mudança na corrupção não depende de cada um de nós, mas sim dos políticos”, disse ela. Com isso, esta é a base da reflexão que a advogada faz em seu livro “Somos Todos Corruptos? – Pequeno Manual do Ético-chato”.

Segundo Monica, ninguém é a favor da corrupção, mas poucas pessoas sabem o que precisa ser feito para efetivamente reduzi-la. “Quando você pergunta para qualquer pessoa se ela é a favor da corrupção, vai te responder que não é. Ninguém é, nem os grandes bandidos de Brasília nunca são a favor da corrupção. Mas, ninguém está fazendo nada para mudar”, revelou.

Por isso ela decidiu escrever o livro. “A missão do livro é explicar e mostrar para o cidadão o caminho que cada um tem que seguir, cumprindo um papel fundamental para dar início a essa mudança em relação a corrupção. Claro que eu não tenho a ilusão de que vamos conseguir resolver isso sozinhos, mas ela começa dentro de cada um de nós quando fazemos, falamos e sentimos orgulho de sermos honestos”, explicou.

Monica enfatizou que a hora que dermos uma virada na cultura de corrupção que existe no Brasil, começaremos a eleger pessoas decentes e a partir disso, faremos a mudança debaixo para cima na política do país. “As pessoas estão congeladas, sem esperança e esperando que os políticos realizem as mudanças. Porém, eles não vão conseguir realizá-las sozinhos, só vão fazer se nós os empurrarmos para este lugar”, completou.

