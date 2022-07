Último fim de semana do mês terá friozinho de inverno em Guarulhos

Depois de vários dias quentes para os padrões do inverno, as temperaturas voltam a cair de forma acentuada em Guarulhos. Nesta sexta-feira (29), já esfriou entre a tarde e a noite. Com isso, a tendência é de um fim de semana com temperaturas mais normais para a estação.

No fim de semana, a instabilidade se afasta rapidamente do Estado de São Paulo e já não há mais expectativa de chuva na cidade. O sol predominará, mas a sensação será de frio por causa da massa de ar polar mais intensa que acompanha essa frente fria.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (30): Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 19ºC e mínima de 9ºC.

Domingo (31): Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 23ºC e mínima de 8ºC.