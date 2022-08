Festival Degusta Guarulhos recebe inscrições até 14 de agosto

O festival gastronômico Degusta Guarulhos recebe inscrições de bares e restaurantes até o dia 14 de agosto. Os proponentes devem acessar o site https://www.visitegru.com/degusta, no qual é possível conferir o regulamento completo do evento e realizar a inscrição.

Com o objetivo de promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, o festival acontece durante doze dias, de 21 de setembro a 2 de outubro, e as casas participantes oferecerão em seu cardápio pratos especiais com três valores fixos: R$ 29,90, R$ 49,90 e R$ 69,90. A ação é promovida pela Prefeitura e pelo Guarulhos Convention & Visitors Bureau.

Para participar é necessário preencher o formulário disponibilizado no link acima, realizar o pagamento de uma taxa única no valor de R$ 150 e ter CNPJ com sede na cidade de Guarulhos com suas licenças de funcionamento devidamente atualizadas.