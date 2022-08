Prefeitura inaugura polo da Academia na Praça 60+ na Vila São Rafael

O prefeito de Guarulhos, Guti, inaugurou oficialmente nesta terça-feira (2) o polo do projeto Academia na Praça 60+ na quadra Gilson de Sousa Santos, na Vila São Rafael (rua Isaura, 90). A iniciativa faz parte do Programa de Envelhecimento Ativo, da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, que disponibiliza atividades de recreação, físicas e de lazer à turma da melhor idade (pessoas acima de 60 anos) tendo em vista a promoção da qualidade de vida, da saúde e a integração desse segmento.

“Agradeço o esforço das secretarias envolvidas e quero parabenizar a sinergia, a junção de todos que faz dar certo. Este projeto faz a diferença: traz saúde, convivência e socialização às pessoas mais experientes e que contribuíram tanto para o desenvolvimento de nosso município. Ele nasceu da criatividade e é um sucesso. Queremos as pessoas em movimento e com saúde”, destacou Guti.

O secretário de Direitos Humanos em exercício, Martinho Risso, lembrou o longo isolamento imposto pela covid-19, em que as pessoas eram obrigadas a ficar em casa. “Tivemos dois anos de pandemia em que as pessoas não podiam sair para se exercitar. Agora todos podem fazer atividades físicas, se reunir e reconciliar. Tudo isso é muito importante para a saúde”, disse Risso.

O evento contou também com a participação do subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shuqair, do secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, do subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, do secretário-adjunto do Trabalho, Acacio Portella, e de membros do Legislativo municipal, entre outras autoridades.

Alegria e energia

A viúva Rosimeire Alves da Silva, de 50 anos e que mora desde que nasceu na Vila São Rafael, frequenta as aulas do polo desde junho passado. “Amo dançar. É uma bênção e faz bem para minha saúde e para a mente. Não há o que pague esses momentos de alegria e a energia boa que tem aqui. O dia em que não vou à aula sinto muita falta”, relatou Rosimeire, que aderiu à pratica de exercícios físicos por recomendação médica para melhorar seu colesterol.

Na quadra Gilson dos Santos a turma da melhor idade realiza alongamento, ginástica, dança, entre outras modalidades de exercícios físicos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h. Interessados em participar podem se inscrever no próprio local.