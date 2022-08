Guarulhense ganha prêmio de R$ 100 mil da Nota Fiscal Paulista

Um morador do Parque Santos Dumont ganhou R$ 100 mil no sorteio de agosto da Nota Fiscal Paulista. Já o ganhador do prêmio principal foi consumidor de 53 anos do bairro de Jardim Maria Lucia, em São José do Rio Preto, participou da 165ª extração do programa com 17 bilhetes eletrônicos e ganhou R? 1 milhão. Os contemplados com R? 500 mil são dos municípios de Franca, Araras, Salto de Pirapora e São Paulo.Na extração de agosto concorreram os cadastrados que efetuaram compras em abril de 2022 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. Foram sorteados também 10 prêmios de R? 100 mil, 15 de R? 50 mil, 20 de R? 10 mil, 50 de R? 5 mil e 500 prêmios de R? 1 mil.

No sorteio exclusivo para as entidades filantrópicas, cinco instituições foram premiadas com R? 100 mil cada. As instituições contempladas foram: Associação de Pai e Amigos dos Excepcionais — APAE (Itupeva), Associação de Amparo ao Excepcional “Ritinha Prates” (Araçatuba), Rede Cultura Beija-Flor (Diadema), Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (Presidente Prudente), Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar — CIAM (São Paulo — Capital). Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R? 10 mil, somando o valor de R? 1 milhão.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R? 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Desbloqueio dos prêmios

Em razão das restrições relativas ao período eleitoral, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) não realizará a tradicional cerimônia de premiação e os ganhadores serão contatados por telefone para desbloqueio dos prêmios.

O intuito da ligação é agendar a presença do ganhador em um Posto Fiscal mais próximo, munido de documentação que comprove sua identidade, para desbloqueio do prêmio. Veja no portal as orientações de Como resgatar meus prêmios.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 165.