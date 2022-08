Bienal do Livro de Guarulhos segue até domingo com programação gratuita no Internacional Eventos

Contações de histórias, apresentações musicais, encontros e bate-papos com escritores, sessões de autógrafos e espetáculos infantis. Ainda dá tempo de aproveitar a programação gratuita da 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, que acontece até este domingo (14) no Internacional Eventos.

Confira a programação completa e adquira os ingressos pelo site https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/portalbienal/. A organização da bienal também disponibiliza lista de espera para os bate-papos. Compareça com uma hora de antecedência ao local e garanta o seu lugar.

Nesta sexta-feira (12), às 20h, o poeta, cronista, jornalista e apresentador Fabrício Carpinejar, um dos principais nomes da poesia contemporânea, apresenta o bate-papo Centavos de Existência: Como Aproveitar os Momentos Imperfeitos.

No sábado (13), às 11h, o contador de histórias Samuca diverte os visitantes da bienal com histórias e canções divertidas. Além de seu inseparável violão, Samuca utiliza instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis e muita improvisação.

Às 14h, o quadrinista e criador do Um Sábado Qualquer, Mundo Avesso e Cães e Gatos, Carlos Ruas, apresenta o bate-papo Vivendo de Quadrinhos. Em seguida, às 15h, o autor faz sessão de autógrafos no estande da Selecta Livros.

Às 18h, um dos dubladores mais famosos do Brasil, Wendel Bezerra, recebe fãs de seus trabalhos, dentre os quais os personagens Goku, Bob Esponja, Pain (Naruto) e Donatello (As Tartarugas-Ninjas).

Às 20h, a escritora, criminóloga e roteirista Ilana Casoy aborda o universo da criminalidade em série e os bastidores de grandes casos.

No domingo (14), às 15h, o escritor Daniel Munduruku e Awa Kuaray Werá, da comunidade indígena Filhos Dessa Terra, fazem roda de conversa sobre literatura e resistência indígena. Eles abordam as manifestações da tradição e a cultura dos povos indígenas por meio de suas narrativas, cantos, danças e artesanato.

Às 16h a programação infantil da bienal traz o grupo musical Barbatuques com o espetáculo Barbatuquices. A trupe promove ações interativas que desenvolvem a criatividade, a coordenação psicomotora e a percepção de si e do outro.

Para encerrar o maior evento literário de Guarulhos em grande estilo, a bienal convida a cantora, compositora, escritora e vocalista da banda mineira Pato Fu, Fernanda Takai, para falar sobre a combinação de música e literatura às 18h.

Conheça a programação completa do evento em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/portalbienal/2022/07/28/programacao/ e acompanhe o perfil @bienaldolivrogru no Instagram.

A 2ª Bienal do Livro de Guarulhos vai até domingo (14), sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 20h, no Internacional Eventos, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.