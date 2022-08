Segredo para um bom filé au poivre está na pimenta

O filé au poivre saiu da França para o mundo graças à sofisticada combinação de filé mignon com molho preparado com grãos de pimenta. Reza a lenda que o prato surgiu por acaso quando um chef em vez de empanar a carne na farinha optou por empanar na pimenta.

O segredo para um encantador au poivre está na seleção da pimenta, afinal, é ela quem trará o gosto principal ao prato. Pimentas em grãos devem ser moídas na hora para extrair toda sua essência e frescor. O Mix de Pimentas, da linha Kitano Reserva, vem com moedor de cerâmica na tampa para dar sabor e requinte às refeições mesmo para quem não é expert na cozinha.

O molho feito com pimenta e vinho dá um sabor tão acentuado ao prato que é possível comer o filé au poivre sem acompanhamento. A refeição também cabe muito bem acompanhada de batatas. Saiba como preparar o medalhão banhado por um molho especial e poste o resultado nas redes sociais com a hashtag #ReceitasKitano.

Filé Au Poivre com Batatas

Quantidade: 2 porções

Tempo de preparação: 40 min

Ingredientes:

? 4 medalhões de filé mignon

? Sal a gosto

? Mix de Pimentas Kitano Reserva

? 1 colher (sopa) de azeite

? 1 colher (sopa) de manteiga

? ¼ xícara (chá) de vinho branco seco

? 1 caixinha de creme de leite UHT

? 8 batatas cozidas

? 2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo: tempere a carne dos dois lados, com sal e uma camada de Mix de Pimentas Kitano Reserva. Aqueça o azeite e a manteiga e doure os filés dos dois lados e as laterais. Quando atingir o ponto desejado, retire os filés da frigideira e mantenha aquecidos. Na mesma frigideira em fogo baixo, coloque o vinho e misture com uma espátula. Acrescente o creme de leite e cozinhe até encorpar o molho. Aqueça a manteiga e doure as batatas, temperando com Mix de Pimentas Kitano Reserva. Sirva os medalhões com arroz e as batatas.

