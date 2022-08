UNG promove Feira do Estágio com mais de 800 vagas

A Feira do Estágio da Universidade Guarulhos (UNG) vai oferecer mais de 800 vagas em diversas áreas a estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado nesta quinta-feira (18), data em que se comemora o Dia do Estagiário.

A iniciativa, das 10h às 20h, acontecerá no Prédio F do campus Centro, e contará com a participação de empresas como a Inter Estágios, Brilho Próprio, Ellenco e Belottis, integrantes da União das Agências de Estágios (UNAE), que irão ofertar vagas em áreas como Direito, Marketing, Administração, Nutrição, Engenharia, entre outras.

Durante a feira, os visitantes farão o cadastro para as vagas, passarão por seleção e os aprovados serão encaminhados para a entrevista final com as empresas contratantes. Interessados em participar do evento devem comparecer com documento de identidade, comprovante de endereço para facilitar o cadastro e o currículo. Não é necessário realizar inscrição.

Segundo o reitor da UNG, professor Yuri Neiman, é preciso facilitar o acesso dos jovens a oportunidades, para que possam entrar no competitivo mercado de trabalho. “Essa é mais uma de nossas importantes ações que fortalecem o compromisso da Universidade com a população. Participe da feira, faça networking e aproveite o leque de opções para que aumente as chances de conseguir uma vaga de interesse”, ressaltou.

A programação inclui ainda o apoio de profissionais da UNG em uma série de serviços gratuitos relacionados ao mundo do trabalho, como teste vocacional, orientações sobre elaboração de currículo eficiente, dicas de empreendedorismo e finanças pessoais, além de orientação jurídica em diversas áreas.

O prédio F da UNG está localizado na rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82, Vila Almeida, Guarulhos.

SERVIÇO:

Feira do Estágio

Data: 18 de agosto

Horário: das 10h às 20h

Local: Prédio F da UNG – rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82, Vila Almeida

Entrada gratuita