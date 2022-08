Mergulhadores retiram 95 kg de cocaína de casco de navio no Porto de Santos

Um navio contendo granel sólido para a Itália, fundeado desde o início de agosto, envolveu-se em uma ocorrência marítima que motivou a inspeção do casco e a localização da droga na estrutura do navio. O acidente foi causado pela ventania de alguns dias atrás.

A força-tarefa (Receita Federal, Polícia Federal, COE-PMESP e Marinha do Brasil) foi até o local de fundeio e, verificando a impossibilidade de fazer mergulhos seguros naquele local, escoltaram o navio até a sua atracação no porto de Santos.

Foram retirados 64 tabletes pesando 95,83kg de cocaína do sea chest do navio (em português, caixa de mar). Trata-se de um compartimento no casco do navio, abaixo da linha de flutuação, destinado ao suprimento de água do mar para resfriamento e outras funções. Esse compartimento só pode ser acessado por mergulhadores).

Os trabalhos da força-tarefa foram concluídos na madrugada do dia 17 e a droga foi formalmente apreendida pela Polícia Federal que prosseguirá com as investigações.