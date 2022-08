Governador Rodrigo Garcia apresenta ‘Detecta Móvel’ em viaturas da Polícia Militar

O governador Rodrigo Garcia apresentou nesta quarta-feira (24) o programa Detecta Móvel, que vai instalar nas viaturas da Polícia Militar câmeras inteligentes que vão identificar um carro roubado por meio de leitura rápida de placas, por exemplo. O sistema já foi instalado em dez viaturas que passaram por teste e agora foi iniciado o processo de licitação para a contratação de 3 mil novas câmeras.

“A guerra contra o crime é permanente, temos que todos os dias buscar mecanismos para aperfeiçoar nossos sistemas de inteligência e de esclarecimento de crimes para que a gente possa ter, cada vez mais, uma segurança pública eficaz em São Paulo”, disse Rodrigo Garcia.

As câmeras terão a capacidade de reconhecer e alertar o policial caso um veículo roubado ou furtado esteja circulando. Elas serão conectadas à internet com acesso ao banco de dados do Detecta, onde constam informações de veículos de interesse de segurança pública.

A licitação deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) entre 5 e 9 de setembro deste ano, na modalidade de pregão eletrônico. O Governo de SP vai investir R$ 5,4 milhões para a contratação do serviço. A previsão é que o sistema já esteja em funcionamento no início do próximo ano.

Detecta

O Detecta é o maior big data de informações policiais da América Latina e um dos maiores do mundo. O sistema integra bancos de dados das polícias e imagens de câmeras de diversos órgãos que podem ser acessados por todas as unidades policiais do Estado, melhorando a atuação das polícias no combate ao crime.

Estão integrados ao Detecta os bancos de dados do Registro Digital de Ocorrência (RDO), Instituto de Identificação (IIRGD), Sistema Operacional da PM (SIOPM – 190) e Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran.

Atualmente, há 8,4 mil leitores de placas em pelo menos 4,4 mil pontos de todo o Estado de São Paulo.