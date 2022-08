São Paulo recebe ‘Festival da Cultura Coreana’ neste fim de semana

A 15ª edição do Festival da Cultura Coreana acontece nos dias 27 e 28 de agosto, na Praça Cel. Fernando Prestes, no Bom Retiro, em São Paulo.

Organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em parceria com a Associação Brasileira dos Coreanos, o evento gratuito terá diversas atrações para o público como exposição de arte, tendas de comidas típicas, apresentações de dança e de esporte, entre outras atividades.

Um dos destaques da programação será a apresentação “Happy ‘?’ Performance — Olá”, de um grupo formado por artistas coreanos que mistura dança tradicional e contemporânea. Participam dessa apresentação o grupo de B-Boys Gamblerz Crew, os artistas Inpungnyu (percussão tradicional), Gu Myungseo (dança tradicional) e Park Jahee (cantora).

Reconhecido por seus trabalhos de recriação de pinturas clássicas em pixel-art (na qual as imagens são editadas a partir de seus pixels, um por um), o artista Joo Jaebum, que já realizou projetos em colaboração com marcas internacionais e também em diversas áreas no cenário de cultura pop, K-Pop e em moda, fará uma exposição ao ar livre de suas obras.

Durante toda a programação, o público ainda vai poder conferir apresentações de dança, com os artistas performando com leques e trajes tradicionais do país (Hanbok), experimentar comidas típicas, curtir o show da cantora de K-Pop Francinne, e muito mais. Tanto no sábado quanto no domingo, a programação tem início a partir das 14h.

No primeiro dia (27), haverá uma cerimônia de abertura oficial do festival, marcada para as 17h. O local do evento fica próximo à estação de metrô Tiradentes.