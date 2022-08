Guarulhenses prestigiam a 281ª Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso

No último final de semana (dias 27 e 28) Guarulhos celebrou a 281ª Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso com muita arte, artesanato, delícias culinárias e entretenimento musical para toda a família. A celebração fortaleceu os vínculos artístico-culturais da população com a oferta de atividades de diferentes linguagens, fomentou a participação de grupos e artistas da cidade e enfatizou a importância de agregar e reafirmar valores tradicionais.

O prefeito Guti e o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, prestigiaram o evento junto aos guarulhenses, grande celebração da cultura popular que reuniu devotos e apaixonados por música sertaneja raiz no complexo do santuário, em Bonsucesso.

“Esta é uma grande celebração, que reúne pessoas da cidade e de municípios vizinhos em torno de sua fé, suas tradições e um legado que se perpetua de geração a geração, uma festa que se renova a cada ano e que emociona a todos que passam por aqui”, disse o prefeito.

Tradição caipira

Ponto alto da festa em Bonsucesso, as atrações do palco principal embalaram a comunidade nordestina e os amantes do forró e da música sertaneja com programação exclusiva. “Estamos muito satisfeitos com o resultado dessa celebração e a possibilidade de trazer para o evento uma programação cultural representativa, com artistas da cidade e de outras regiões, todos ligados à tradição caipira, da vida simples e da cultura popular”, comemorou Professor Jesus.

Além de saudar a equipe de eventos da Secretaria de Cultura pelo empenho, Jesus destacou ainda a importância do trabalho intersetorial para a realização do evento, uma grande festa feita com a participação do Departamento de Turismo de Guarulhos, além das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Administrações Regionais.

Amável e carinhoso com os fãs, sobretudo na hora de tirar fotos e dar autógrafos, o músico e compositor Renato Teixeira ficou com a missão de encerrar a grande festa no domingo. Com calorosa interação com o público, entre um “causo” e outro Teixeira trouxe os grandes sucessos de sua carreira Romaria, Tocando em Frente, Dadá Maria, Frete e Amanheceu, entre outras canções.

“A retomada das atividades presenciais da Festa de Bonsucesso sempre nos enche de muita emoção e alegria. Para manter a tradição, nesta edição buscamos contemplar o maior número de artistas da cultura popular da cidade tanto no palco principal quanto no Rancho dos Romeiros”, explicou o diretor municipal de Atividades Culturais, César Samsoniuk.

Ao longo do evento também passaram pelo palco principal os artistas guarulhenses Amauri Falabella, Letícia D’Alma, César Balbino, Luigi Santo, Kleber & Alê, e Karolainy & Leonardo e Vanessa Ajalla. “Foi uma imensa honra e alegria participar da festa ao lado de outros guarulhenses tão talentosos, uma festa linda e cheia de vida, verdadeiro espaço para a arte e a cultura da nossa cidade”, vibrou o músico Amauri Falabella.

A nova geração da música caipira

No Rancho dos Romeiros, artistas ligados à música sertaneja raiz promoveram grande celebração em meio a um repertório vibrante e saudoso, que perpetua a música caipira às novas gerações. Em meio à participação de talentos que despontam para a música caipira mereceram destaque o músico e cantor Rafael Viola, de nove anos, e a dupla de violeiros Otávio Ventura & Thiago Cavalcante.

“Estar de volta ao rancho, trazer aos romeiros música sertaneja raiz e ver a tradição da viola caipira sendo perpetuada por jovens artistas é muito gratificante para todos nós”, disse a sanfoneira Vera Bianca, uma das responsáveis pela curadoria de artistas que se apresentaram no rancho.

Entre um prato e outro da tradicional e saborosa galinhada, preparada de forma colaborativa e servida a mais de 1.500 visitantes, a intensa programação com repertório caipira no Rancho dos Romeiros contou com as participações da radialista Maria José e dos grupos Música do Interior, Quarteto Raiz, Di Oriente, Leandro & Vanito, Pires & Claudinei, Tony Sobrinho, Zé Antônio & Ana Lucia e Zé Moreno & Mulatinho.

Já no domingo, com apresentação de Vera Bianca, quem passou pelo rancho dançou à exaustão com os shows de Quando o Inhambu Cantou no Meu Quintal, Ryan Fernando & Colimar, Zenon & João Garcia, Minelle & João do Prado, Fabio Reis & Tony Viola, Nascimento e Betto Ponciano Violeiro.

Como parte das atividades culturais do evento, a programação contou também com a 21ª Romaria a Nossa Senhora do Bonsucesso, procissão sacro-artística organizada pelo poeta cordelista Bosco Maciel. Em clima de louvor e alegria, os devotos saíram no sábado bem cedo da Capela Nossa Senhora Aparecida, no Inocoop, em direção ao santuário esbanjando músicas folclóricas, danças, poesias e performances teatrais ao longo de todo o trajeto.

Histórico de celebrações

A programação artística e cultural promovida pela Secretaria de Cultura de Guarulhos durante a 281ª Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso é parte de uma série de celebrações em louvor à padroeira que tiveram início no mês de julho com a descida do mastro e o aniversário da paróquia.

Ainda no final de julho, o santuário ficou repleto de música, poesia e devoção durante a Noite das Artes. Na primeira segunda-feira do mês de agosto acontece a Festa da Carpição, tradição que perdura há cerca de 20 anos.

Além do hasteamento do mastro, é na Carpição que os devotos mantêm vivo o hábito de carpir o mato em torno da capela, momento no qual é possível observar profunda relação das pessoas com a terra, símbolo a partir do qual se constitui toda a história da região.