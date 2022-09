Internacional Shopping de Guarulhos recebe Museu Catavento

O Museu Catavento, museu de ciências da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, leva uma mostra de experiências científicas ao Internacional Shopping de Guarulhos. O evento Catavento no Shopping – Museu de Ciências acontecerá de 01 de setembro a 20 de setembro, e todos poderão se divertir e vivenciar algumas das diversas atrações do Museu.

As instalações da exposição reúnem experimentos de física, biologia e astronomia, visando sempre aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e propiciando interação com a ciência de maneira divertida. Será possível, por exemplo, arrepiar os cabelos em uma das atrações preferidas do Museu Catavento, o “Gerador de Van de Graaff”; sentar-se num banco feito de pregos sem se machucar; conhecer um Praxinoscópio (o avô do cinema); e entender um pouco mais sobre a rotação dos planetas ao redor do Sol no experimento “Poço gravitacional”.

Além disso, a mostra contará com dois experimentos inéditos, são eles: “Pilha Humana”, na qual o visitante poderá verificar a quantidade de energia que o seu corpo consegue conduzir; e Pêndulo de Newton, que ajudará o público a entender melhor o tema “conservação de energia”, que se encontra de várias maneiras no nosso dia a dia. Descubra mais ao visitar a exposição.

“O Museu Catavento já é supertradicional em São Paulo por revelar para pais e filhos um jeito totalmente diferente de encarar a Ciência, com leveza e muita interação. Estamos felizes por proporcionar bons momentos em família”, comenta Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

A participação é gratuita e indicada para qualquer idade. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis. A exposição é apenas um pouco do que pode ser visto em uma visita ao Museu Catavento.

O evento seguirá todos os protocolos indicados pelas autoridades sanitárias, por isso para participar é obrigatório o uso de máscaras. O local ainda contará com álcool 70% em gel à disposição dos participantes e realização de limpeza constantemente. Durante a permanência no evento os visitantes também serão orientados a manter o distanciamento de 1,5 m uns dos outros.

Serviço:

“Museu Catavento no Internacional Shopping”

Período: 01 de setembro a 20 de setembro de 2022

Horário: De Segunda a sábado – das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Local: Praça de Eventos – Entrada Vip

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

Classificação indicativa: Livre para qualquer idade (crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis)

Capacidade: 20 pessoas por turma – o circuito tem duração média de 20 minutos

Informações: (11) 2414-5000 e www.internacionalshopping.com

Evento gratuito

