Preços: copo de cerveja a R$ 15 e pipoca por R$ 55 no Rock in Rio

A 9ª edição do Rock in Rio começa no dia 2 de setembro. Serão sete dias de shows na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. Mas quem for até o evento e pensar em se alimentar ou beber aquela cervejinha, descobrirá que os preços estão muito salgados.

Açaí por R$ 22, combo de pipoca de cinema por R$ 70, água a R$ 6, trios do Bob’s a partir de R$ 42. Confira abaixo os preços:

Bob’s

Combos de sanduíche com bebida e batata: de R$ 42 a R$ 55

Combos de sanduíche só com bebida: de R$ 36 a R$ 42

Água (350 ml): R$ 6

Refrigerante (350 ml): R$ 9

Matte (300 ml): R$ 9

Energético (250 ml): R$ 12

Chope (400 ml): R$ 15

Milk-shake (400 ml): R$ 20

Domino’s

Pizza brotinho (queijo ou pepperoni): R$ 40

Refrigerante: R$ 9

Água (300 ml): R$ 6

Matte (300 ml): R$ 9

Suco (uva ou pêssego) (290 ml): R$ 9

Energético (250 ml): R$ 12

Chope (400ml): R$ 15

Cheia de Graça

Porção de polenta frita: R$ 15

Açaí: R$ 22

Chope: R$ 15

Refrigerante: R$ 9

Água: R$ 6

Suco: R$ 9

Matte: R$ 9

Energético: R$ 12

Sanduíches: R$ 29

Porção de linguiça: R$ 32

Nasaj

Kebab: R$ 29

Esfiha: R$ 12

Chocolate: R$ 5

Snack: R$ 13

Refrigerante: R$ 9

Água: R$ 6

Chope: R$ 15

Energético: R$ 12

Vulcano Sandwich

Sanduíches com preços que variam de R$ 28 a R$ 40

Anéis de cebola: R$ 10 (com combo) e R$ 20 (só os anéis)

Água: R$ 6

Mate: R$ 9

Refrigerante: R$ 9

Energético: R$ 12

We are cafe

Copo de café refil: R$ 10

Cinemark

Pipocas com preços que variam de R$ 25 a R$ 55 (sem combo)

Com combo, preços variam de R$ 30 a R$ 70

Refrigerante em lata: R$ 9

Copo de água: R$ 6

Açougue vegano

Coxinha de jaca e de espinafre: R$ 13

Coxinha doce de nutella: R$ 10

Hambúrguer: R$ 35

Cachorro-quente: R$ 35

Sorvete: R$ 10

Cookie: R$ 10

Combo: coxinha + hambúrguer: R$ 45

Eh! Brazza

Espetinho: R$ 17

Salsichão: R$ 17

Sanduíches: R$ 33

1 espetinho + 1 chope: R$ 30

2 espetinhos + 1 bebida: R$ 40

1 sanduíche + 1 chope: R$ 45

1 sanduíche + 1 bebida: R$ 40

2 espetinhos + 4 chopes: R$ 80

Lojas de conveniência

Americanas e Pão de Açúcar também têm estandes no local, para a venda de produtos.

Negresco

Biscoitos vão de R$ 4 a R$ 10

Cookie: R$ 4

Combo: 3 biscoitos ou 3 cookies: R$ 10

Combo: 2 biscoitos cobertos

KitKat

Chocolates variam entre R$ 3,40 e R$ 4