Ticket Log: Em dois meses, gasolina caiu 24% nas bombas

Nos últimos dois meses, com a redução na alíquota do ICMS e três reduções nos preços em refinarias da Petrobras, o preço da gasolina ao consumidor, nas bombas, já recuou 24%, para R$ 5,75 ao fim de agosto, apurou o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), da Edenred Brasil.

Com o novo reajuste nas refinarias nesta quinta-feira, 1º, a tendência é que os preços dos postos sigam em queda, afirma Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

“É cedo para cravar uma projeção exata sobre o preço da gasolina para os próximos dias, mas podemos dizer que há uma tendência de recuo ainda maior do que aconteceu após os últimos anúncios – uma vez que a redução anunciada hoje é superior às anteriores”. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 7% ou R$ 0,25 no litro da gasolina nas refinarias, a maior desde 21 de abril de 2020, quando diminuiu os preços do insumo em 8% para distribuidoras.

Apesar das quedas no curto espaço de tempo, na comparação com um ano atrás, o recuo no preço da gasolina ao consumidor é bem menor, de apenas 6%. Em agosto de 2021, a gasolina era comercializada, em média, a R$ 6,11 em todo o país, recuando a R$ 5,74 um ano depois, após atingir um pico de R$ 7,56 em junho de 2022, aponta o IPTL.

Dinâmica regional

Nos destaques por região, o Nordeste apresentou a redução mais expressiva para a gasolina, que fechou agosto a R$ 5,80, com baixa de 14,56% ante julho, abaixo da variação nacional, de 11,62% na passagem de julho a agosto.

A Região Norte se destacou no período com o maior preço médio para a gasolina, R$ 5,97. Já o Sul registrou as menores médias do País para a gasolina, que foi comercializada a R$ 5,48 no fim de agosto.

Na análise por Estado, o recuo mais expressivo para gasolina, 18,24% na passagem de julho para agosto, foi registrado nos postos de abastecimento do Piauí, onde o valor médio da gasolina passou de R$ 7,23 para R$ 5,91.

A gasolina comercializada em Roraima registrou a média mais alta de todo o País, R$ 6,49, enquanto Goiás liderou o ranking da gasolina mais barata, vendida a R$ 5,35 ao fim de agosto.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. A marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil administra cerca de 1 milhão de veículos no país, com média de oito transações por segundo.