Concerto de premiação do concurso jovens solistas destaca instrumentistas de sopro e corda

Jovens talentos da cidade, instrumentistas que têm a chance de atuar junto a uma orquestra destacando-se como solistas, se apresentarão no sábado (10), às 20h, com a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos no concerto de premiação do Concurso Jovens Solistas. Os ingressos gratuitos para o espetáculo estão disponíveis para retirada no site http://orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.

Neste trabalho de formação e inserção do instrumentista no campo profissional, característico da Orquestra Jovem, o concerto oferece ao solista a chance de experimentar outras facetas da vida musical para além da atuação como músico no conjunto sinfônico.

O espetáculo integra a temporada 2022 das orquestras de Guarulhos e tem como foco mostrar ao público a qualidade musical dos instrumentistas da Orquestra Jovem. Sob regência do maestro Emiliano Patarra, o espetáculo tem início com a flautista Brenda Oliveira e a obra Concertino de Flauta e Orquestra, de Cécile Chaminade, uma das mais conhecidas e executadas da compositora francesa e que faz parte do repertório de flautistas renomados.

Já o oboísta Renato Vieira interpreta Concerto para Oboé e Orquestra, de Richard Strauss, obra escrita no período pós-Segunda Guerra Mundial e que se tornou uma das peças de referência do repertório internacional. Já o violoncelista Israel Marinho apresenta Concerto para Violoncelo e Orquestra, de Edouard Lalo, obra marcada por características típicas da tradição francesa, sobretudo no que diz respeito à leveza de expressão.

“Nesse concerto o público terá a chance de acompanhar o surgimento de carreiras promissoras e ver esses jovens solistas despontar profissionalmente”, comentou Patarra.

O maestro Armando Colacioppo, um dos fundadores do Conservatório Municipal de Guarulhos há mais de 60 anos, está entre os membros da banca examinadora desta edição, responsável pela escolha dos solistas a partir de critérios relacionados ao desempenho, como maturidade de interpretação e estilo, expressividade, entre outros.

Concurso Jovens Solistas

O Concurso Jovens Solistas é um evento tradicional da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos que tem como objetivo abrir a oportunidade para que novos instrumentistas possam vivenciar esta outra faceta da atuação musical: estar à frente de uma orquestra, solando.

Anualmente inscrevem-se instrumentistas da Orquestra Jovem e do Conservatório Municipal e as melhores interpretações são premiadas e apresentadas nesse programa, permitindo ao público acompanhar o crescimento desses novos talentos.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, o espetáculo ficará disponível no canal do YouTube das orquestras (https://www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g). Para saber mais sobre a temporada 2022 acesse http://orquestrasdeguarulhos.com.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.