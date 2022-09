Orquestra Sinfônica Heliópolis interpreta repertório dedicado a trilhas de cinema no Sesc Guarulhos

No domingo (11), às 18h, a Orquestra Sinfônica Heliópolis faz um concerto especial no Sesc Guarulhos. Sob o comando do maestro Edilson Ventureli, o grupo interpreta um repertório dedicado a trilhas clássicas do cinema.

O repertório conta com temas inesquecíveis do maior compositor da história de Hollywood, John Williams. Ganhador de cinco estatuetas do Oscar e com mais de 50 indicações no currículo, Williams é autor de algumas das peças mais conhecidas do cinema norte-americano, como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), Super-Homem (1978), E.T. – O Extraterrestre (1982) e Star Wars (1977), que compõem o programa apresentado pela Orquestra Sinfônica Heliópolis.

E além de clássicos do compositor norte-americano, o programa traz também obras brasileiras que remetem à nossa MPB, como a música do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos (1982), de Francis Hime e Chico Buarque, e A Aquarela do Tico-Tico que Só Dança Samba, peça com orquestração de Chiquinho de Moraes e que reúne canções célebres do repertório nacional, de autoria de Ary Barroso, Tom Jobim e Zequinha de Abreu.

Entre uma obra e outra, a apresentação conta ainda com intervenções do jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpetuo, que comenta o repertório, ajudando a contextualizar as composições e aprofundar a experiência do público.

A apresentação terá transmissão ao vivo no YouTube do Instituto Baccarelli. Para assistir ao concerto virtualmente, basta fazer sua inscrição na agenda do Instituto.

Sobre o Instituto Baccarelli

O Instituto Baccarelli é uma das organizações sem fins lucrativos mais respeitadas no Brasil por proporcionar ensino de excelência combinando três eixos de grande importância: social, educacional e cultural. É responsável por formar a primeira orquestra sinfônica do mundo em uma favela, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, que conta com o maestro Isaac Karabtchevsky como diretor artístico e regente titular, quebrando diversas barreiras e incentivando o surgimento de outros projetos similares no país. Sua sede está instalada na comunidade de Heliópolis, São Paulo, onde opera como agente de transformação social há 25 anos, mostrando um futuro com mais perspectivas a centenas de crianças e jovens. Ali, beneficia anualmente 1200 alunos em situação de vulnerabilidade por meio de programas de ensino de excelência que se dividem em: Musicalização Infantil, Canto Coral, Aulas de Instrumentos (classes coletivas e individuais) e Prática Orquestral, com reais oportunidades de

profissionalização na música para aqueles que desejam construir uma carreira.

A instituição também assiste as famílias dos beneficiados com a distribuição de alimentos e outros itens de primeira necessidade, além de disponibilizar atendimentos de uma equipe de assistentes sociais.

Em 2022, assumiu a gestão de 12 unidades dos CEUS, em contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação, e ampliou seu campo de atuação, levando esta consistente trajetória de transformação social em Heliópolis para outras regiões da cidade, em conformidade com os objetivos, planos e políticas estabelecidas pela SME para as áreas de educação, cultura, esporte, lazer, recreação e tecnologia da cidade de São Paulo.

Para mais informações, acesse: www.institutobaccarelli.org.br

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Edilson Ventureli

Dia 11 de setembro. Domingo às 18h.

Livre

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 24,00 (inteira); R$ 12,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); Grátis para credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos a venda em sescsp.org.br, ou nas bilheterias das unidades.

