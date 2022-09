Workshop reúne gestores e profissionais de Turismo do Alto Tietê

Cerca de 60 pessoas entre gestores públicos, membros de Conselhos Municipais de Turismo (COMTURs) e empreendedores do trade turístico da região do Alto Tietê participaram, na manhã de hoje, em Mogi das Cruzes, do Workshop MIT e Estâncias Turísticas: Planejamento Estratégico na prática. O evento de capacitação foi realizado por meio de parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e o Senac Guarulhos Celestino e Faccini.

O coordenador da Câmara Técnica de Turismo e presidente do Fórum Permanente de Turismo do Alto Tietê, Ricardo Balcone abriu o evento falando do potencial turístico da região e a importância em promover capacitações contínuas para os gestores e demais profissionais e pessoas ligadas ao Turismo.

“Nossa região tem um potencial turístico muito grande, com destaque para o Circuito Turístico das Nascentes que reúne 12 municípios com vocação turística em diversos segmentos e com uma grande riqueza em recursos naturais, históricos e culturais. Esta é uma grande oportunidade para adquirirmos aprendizado, aprimorarmos os nossos trabalhos e fortalecermos o turismo regional”, disse.

Durante o workshop, a especialista e docente do Senac, Claudia Fernandes dos Santos, fez uma abordagem estratégica dos programas estaduais Município de Interesse Turístico e Estâncias Turísticas para os participantes, passando pelas legislações, os requisitos para que os municípios recebam os títulos e os benefícios que eles proporcionam.

A região do Condemat abriga a Estância Turística de Salesópolis e cinco Municípios de Interesse Turístico (MIT): Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Branca e Santa Isabel.

A especialista destacou ainda o papel do Condemat neste processo ao promover o intercâmbio de informações entre os municípios. “Este elo entre os municípios que o Condemat propõe ajuda a fortalecer o turismo regional com os municípios se ajudando, conhecendo suas potencialidades e limitações e trabalhando na obtenção destes títulos, assim como a participação da sociedade é fundamental, por meio dos Conselhos Municipais de Turismo”, disse.

O evento contou com a presença do gerente do Senac Guarulhos Celestino e Faccini, Darlan Oliveira; da gerente do Sebrae Alto Tietê, Gilvanda Figueirôa e do gerente do Sebrae Guarulhos, Sérgio Gromik.