Basquete de Guarulhos garante o bronze nos Jogos Regionais

Nesta terça-feira (13) a equipe masculina de basquete do Time Guarulhos/Apagebask garantiu a medalha de bronze nos Jogos Regionais ao vencer Taubaté por 70 a 59. A disputa aconteceu no Ginásio do Complexo Esportivo CTI, em Taubaté, e foi válida pela categoria sub-21. Também na quarta-feira o futsal masculino garantiu o bronze.

O jogo foi muito disputado nos dois primeiros quartos e as equipes alternaram na liderança no placar em diversas oportunidades. No intervalo a equipe de Guarulhos garantiu uma vantagem de cinco pontos, que foi revertida ainda no terceiro quarto por Taubaté. Guarulhos retomou a liderança e abriu dez pontos para o último quarto e conseguiu manter a frente até o final do jogo. Derick, Maycon e Willker foram os destaques da equipe com 20, 18 e 12 pontos, respectivamente.

A equipe de Guarulhos foi representada por atletas de 16 a 18 anos, que garantiram uma boa atuação na competição. O técnico da equipe, Blau, falou sobre a conquista. “Nosso time se portou muito bem, com um empenho defensivo extraordinário. Conseguimos parar um dos melhores jogadores do campeonato, o armador Gui da equipe de Taubaté”.

Vôlei também disputará o bronze

A equipe feminina de vôlei do Time Guarulhos sub-21 disputará a medalha de bronze nos Jogos Regionais. A partida será contra Cajamar nesta quinta-feira (15), às 19h, no Ginásio de Esportes do Polvilho, em Cajamar.

O time perdeu a semifinal na última segunda-feira (12), quando enfrentou Pindamonhangaba, que jogou em casa e venceu por 3 a 0. A partida aconteceu no Ginásio Juca Moreira.

Futsal é bronze

Na essa quarta-feira (14), o futsal masculino garantiu a medalha de bronze nos Jogos Regionais. A equipe venceu São Sebastião por 4 a 3, em jogo realizado em São José dos Campos, garantindo a terceira colocação na competição.