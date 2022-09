Memorial da América Latina recebe exposição em homenagem ao cartunista Angeli

O Memorial da América Latina inaugura no próximo dia 22 de setembro, às 19h, a exposição Angeli por nós, uma homenagem ao cartunista. A mostra reúne no espaço Gabo 72 ilustrações de desenhistas contemporâneos de Angeli ou que foram influenciados pelo trabalho dele em seus 50 anos de carreira. A curadoria é assinada por JAL (José Alberto Lovetro), presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e por Jorge Damião, presidente do Memorial da América Latina.

Angeli publicou seu primeiro desenho aos 14 anos na extinta revista Senhor e em 1973 tornou-se colaborador da Folha de S. Paulo com a publicação de tirinhas diárias repletas de críticas e humor ácido. Daí surgiram personagens icônicos, como o punk paulistano Bob Cuspe, os hippies Wood e Stock e a “junkie” Rê Bordosa.

Na década de 1980, a revista Chiclete com Banana reuniu os personagens de Angeli e outros cartuns de desenhistas como Laerte, Adão Iturrusgarai e Fernando Gonsales, alguns dos nomes que celebram Angeli na nova exposição do Memorial da América Latina.

Angeli por nós é composta por ilustrações de Angeli e por desenhos de diversos artistas que o homenageiam. Participam da mostra, além dos já citados Laerte, Adão Iturrusgarai e Fernando Gonsales, os ilustradores Fernandes, Miguel Paiva, Manga, Baptistão, Fred, J.Bosco, Nei Lima, Amorim, Samuca, Júnior Lopes, Aroeira, Orlandeli e Will, entre outros. A exposição foi pensada para celebrar uma nova fase na vida de Angeli, na qual será livre para continuar produzindo sua arte sem amarras.

Também estarão em exposição as vitrines dos bonecos e cenários da produção Dossiê Rê Bordosa (Coala Produções) do diretor Cesar Cabral, além de um Bob Cuspe em recorte de madeira para quem quiser garantir sua selfie com um dos personagens mais icônicos de Angeli.

“São muitos os expoentes da ilustração brasileira que tiveram em Angeli sua maior inspiração. A grandeza de um artista está também na capacidade que ele tem de sensibilizar a todos com seu trabalho. Os artistas presentes em Angeli por nós confirmam isto. E assim, reafirmamos, mais uma vez, nosso papel como espaço de reflexão, integração e difusão da cultura e do saber latino-americano”, afirma Jorge Damião, presidente da Fundação Memorial da América Latina e um dos curadores da exposição.

“Neste espaço Gabo do Memorial da América Latina todos nós, cartunistas, reverenciamos esse mestre do desenho e criador de personagens inesquecíveis”, declara o curador da exposição, José Alberto Lovetro, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil.

Serviço

Angeli por nós

Memorial da América Latina | Espaço Gabo (Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda (acesso pelos portões 8 e 9)

Inauguração: 22 de setembro, às 19h

Visitação: De 23 de setembro a 6 de novembro

De terça a domingo, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Sem necessidade de agendamento