Salas de cinema têm preço promocional de R$ 10 até 21 de setembro

Começa hoje a Semana do Cinema, campanha idealizada pela Fenec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) com o objetivo de celebrar o retorno do público às salas de cinema depois da paralisação provocada pela covid-19.

De 15 a 21 de setembro, o público poderá aproveitar os ingressos a um preço único no valor de R$ 10. Só não entram na promoção salas IMAX e com projeção em 3D. Em São Paulo, as redes participantes são Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Moviecom, Petra Belas Artes e Playarte.

Também os combos de pipoca e refrigerante terão preços especiais

A medida visa aumentar a presença de público nas salas de cinema que, desde que a pandemia amenizou, ainda não recuperaram o fôlego. Segundo dados iniciais, há um mês, a ocupação geral estava em torno de 55% do público de 2019.

Cerca de 300 salas de cinema foram fechadas no Brasil desde o início da pandemia. No começo de 2020, antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país, o parque exibidor nacional tinha cerca de 3.500 salas, contra as atuais cerca de 3.200.