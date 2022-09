Confira 4 sinais de que você precisa descansar

É muito comum associarmos o tema “saúde” à exercícios, exames,

dores físicas, mas, nos últimos anos, a saúde mental também deve ser

levada em conta e este tema se tornou um pilar muito forte no contexto,

principalmente no mundo corporativo. Para 86% dos trabalhadores ter

benefícios como terapia online e treinamentos de habilidades emocionais

podem ajudar a lidar com os impactos negativos da pandemia, é o que

mostra uma pesquisa realizada pelo DataFolha.

O tema saúde mental não abrange somente doenças como depressão e

ansiedade, mas sim o sono, a capacidade de concentração, o humor, e

muito mais. Além da ajuda de profissionais capacitados, como

psicólogos e psicoterapeutas, a tecnologia também se tornou uma aliada

na conscientização. Um dos exemplos é o Gympass, plataforma completa

de bem-estar corporativo, que viu a procura por aplicativos parceiros

voltados para a saúde mental aumentar em 2.5 vezes de 2020 para 2021.

Além de acesso a profissionais, o aplicativo também oferece técnicas

holísticas como meditação, Yoga, Thetahealing, entre outras. O Guia

da Alma, aplicativo parceiro de saúde mental e técnicas holísticas,

notou que a procura por essas técnicas complementares triplicou.

Pensando nisso, Gympass e o Guia da Alma, prepararam uma lista com

quatro sinais de que sua mente precisa de um descanso e dicas de como

desacelerar e melhorar sua saúde por inteiro.

– Sensação de exaustão: quando sentimos fadiga constante, é um sinal

de que corpo e mente precisam descansar. Uma rotina desgastante e

intensa, sem momentos de autocuidado, pode gerar esgotamento físico e

mental, e até Burnout (síndrome do esgotamento profissional).

Para evitar esse tipo de situação: respeite seus limites, inclua

pausas durante o dia e pratique atividades relaxantes. Uma delas pode

ser a inclusão da meditação Mindfulness.

– Mau humor: a impaciência e irritabilidade tendem a aumentar quando

estamos cansados e estressados. Respire fundo, o seu corpo pode estar

dizendo que você precisa de mais tranquilidade e descanso.

– Dificuldade de concentração: quando estamos cansados, a capacidade

cognitiva diminui, podendo causar falta de foco e memória. Nesses

momentos, muitas pessoas tendem a querer forçar a mente a produzir.

Mas, na verdade, isso é improdutivo. Às vezes tudo que a mente precisa

é de um descanso! Um respiro para recarregar as baterias e voltar com

tudo! Nesse caso, a prática da Meditação pode ser uma grande aliada.

– Tensão: nos novos modelos de trabalho remoto, costumamos passar

muitas horas concentrados e sentados – nem sempre ficamos

ergonomicamente posicionados. Isso pode trazer sobrecarga em regiões do

corpo como a lombar, ombros e pescoço.

Aliado a isso, o estresse e ansiedade da rotina, também podem causar

dores e tensão no corpo. Para evitar esse tipo de situação: faça

pausas, alongamentos e atividades físicas, como o Yoga.

Uma forma de iniciar esse processo conhecendo a plataforma e agendando

aulas no Guia da Alma, disponível pelo Gympass, e também no Wellz,

plataforma inovadora de saúde mental que combina tecnologia com uma

metodologia clínica robusta e está disponível exclusivamente no

Brasil. Para fortalecer a plataforma, o Gympass anunciou recentemente a

aquisição da startup brasileira de saúde mental Vitalk. Com a missão

de tornar mais democrático o acesso à saúde emocional e mental, a

plataforma oferece um programa completo de prevenção, cuidado e

treinamento. Procurar por especialistas é o primeiro passo!