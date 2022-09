Bosque Maia recebe evento em comemoração ao Dia Internacional da Paz na quarta-feira

Em celebração ao Dia Internacional da Paz (21 de setembro) a Prefeitura de Guarulhos promove a segunda edição do Guarulhos de Mãos Dadas pela Paz, na tenda principal do Bosque Maia, nesta quarta-feira, das 9h às 12h. O evento é coordenado pelo Programa Movimenta Saúde, sob a gestão do Departamento de Assistência Integral à Saúde, que incentiva ações voltadas à promoção da saúde, à prevenção dos agravos e às Práticas Integrativas e Complementares no município.

A programação tem início com uma aula de Tai Ji Qi Gong, prática corporal que ajuda a fortalecer a respiração, que será conduzida pelo educador físico Manoel Eloildo Felix da Silva às 9h15. Em seguida, às 9h45, haverá a oficina Danças Circulares pela Paz, movimento virtualmente criado por Friedel Klokle-Eibl, expoente focalizadora de danças circulares da Holanda, que convidou praticantes de diversos países a contribuírem, a partir das mãos dadas em roda, a dançar pela paz e por um mundo aberto à tolerância.

Para encerrar, às 11h15, terá início a construção de uma mandala humana com os participantes como símbolo de reciprocidade e harmonia, sob a coordenação de Renate Sewing de Paula, artista da cidade dedicada à criação de mandalas. A obra será doada para um dos equipamentos de saúde do município como arte decorativa e símbolo da paz.

Sobre o Dia Internacional da Paz

A ONU instituiu o Dia Internacional da Paz em 21 de setembro de 1981 durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e, após duas décadas, em 2001, a assembleia votou, por unanimidade, para que a data fosse designada como um período de não violência e cessar-fogo. Anualmente, reafirma-se em todo o mundo o fortalecimento dos ideais de paz, no seio das nações e entre os povos, com o objetivo de estimular as pessoas a fazerem algo pela paz nesta data. Neste ano o tema é Acabar com o Racismo. Construir a Paz.