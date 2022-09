GCM apreende adolescente com meio quilo de maconha no Jardim Divinolândia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil), apreendeu na tarde desta segunda-feira (19) no Jardim Divinolândia um adolescente que portava meio quilo de maconha em 94 embalagens prontas para comercialização.

Os agentes desenvolviam a Operação Presença, atividade criada pelo Comando-Geral da GCM para proporcionar segurança aos cidadãos usuários das unidades escolares e de saúde, da malha viária, dos parques e dos demais espaços públicos da cidade, quando notaram a presença do adolescente, que tentou fugir ao dispensar uma sacola com o entorpecente e 112 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, e por tratar-se de um adolescente, os agentes comunicaram imediatamente a autoridade no 6º Distrito Policial, para onde ele foi encaminhado juntamente com as substâncias apreendidas e o dinheiro. O laudo pericial positivou para maconha e a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.

A mãe do adolescente compareceu ao 6º DP, onde foi informada que ele ficará à disposição do Juizado da Infância e da Juventude, vara especial à qual compete a prestação jurisdicional para lidar com atos infracionais.