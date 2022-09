Miss e mister melhor idade são eleitos em noite de festa no Adamastor

O palco do Teatro Adamastor foi tomado por brilho, plumas e muita graciosidade na noite desta segunda-feira (19) durante a premiação do concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022, que escolheu os idosos mais belos da cidade. Elegância, postura e simpatia foram os requisitos usados pelo corpo de jurados para premiar Márcia Germano de Camargo e Emílio Carascosa Filho em primeiro lugar, seguidos de Tereza Maria de Freitas e Givaldo Francisco dos Santos em segundo e Ivanir Marques Rezende Tavares e Paulo Lopes em terceiro.

Emocionados, os detentores do primeiro lugar comemoraram a premiação. “Eu não esperava ganhar. Tem muita mulher bonita aqui, muitas senhoras com histórias de vida maravilhosas. Minhas amigas do CCI (Centro de Convivência do Idoso – unidade Santa Mena) me incentivaram e minha família estava muito animada”, contou Márcia, que tem 60 anos. “Mas é sorrindo que se ganha tudo na vida”, completou. Já Emilio, de 67 anos, participou pela primeira vez e diz que foi a realização de um sonho. “Estou muito feliz, eu não estava esperando ganhar. A ficha ainda não caiu”, comentou.

Enquanto o palco era tomado por 11 homens e 34 mulheres bem aprumados, desfilando ao som de músicas como More Than a Woman, dos Bee Gees, Dancing Queen, do ABBA, e It’s Raining Men, do grupo The Weather Girls, os olhos do público que lotava o auditório estavam atentos e na torcida, com faixas, cartazes e apitos.

Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), pasta responsável pelo evento, comemorou o acontecimento. “Olhar para esse auditório lotado me faz muito feliz. O retorno deste concurso significa muito para nós e também para os idosos”.

O concurso ficou sem acontecer nos últimos dois anos por conta da pandemia. Em sua fala Cavalcante reforçou a importância de garantir que a terceira idade esteja inclusa na sociedade e se sinta confortável para ser quem é. “Colocar uma roupa bonita, se produzir, desfilar e ter os seus entes queridos assistindo e vibrando por eles é uma avalanche de amor que aumenta a autoestima”, comentou.

Além do titular da SDAS, também participaram do evento o vice-prefeito, Professor Jesus, o secretário de Governo, Edmilson Americano, e as organizadoras Fabiana dos Santos Silva, Leia Ribeiro, Cleire Fernandes, Sandra Osti e Heloísa Amaral, servidoras da SDAS, além de toda a equipe que trabalhou para que o evento acontecesse.

Os vencedores

O público presente ao Adamastor pôde conhecer um pouco mais dos concorrentes durante o desfile, como idade, cidade natal, estado civil, time do coração e a frase preferida.

A nova miss melhor idade de Guarulhos, Márcia Germano de Camargo, é natural de São Paulo e está solteira. Ela tem um filho e um neto e seu passatempo preferido é praticar yoga. Seu lema é “Sorria sempre! O sorriso cura”. Já Emílio Carascosa Filho, o mister melhor idade, também é natural de São Paulo, tem 66 anos e é casado. Ele gosta de pedalar e sua frase preferida é “Vá e faça!”.

Teresa Maria de Freitas, segundo lugar na competição de idosa mais bela da cidade, tem 67 anos e nasceu em Portugal. Ela é divorciada, tem dois filhos e dois netos e gosta de viajar, fotografar, dançar e fazer artesanato. “Viver mais, respeitar mais, amar mais e aprender sempre” é sua frase. Por sua vez, Givaldo Francisco dos Santos tem 71 anos e é casado. Ele nasceu em Pernambuco, tem três filhos e dois netos e gosta de cantar. Sua frase preferida é “Ou vai ou racha”.

Já Ivany Marques Rezende Tavares, que levou o terceiro lugar na competição, é natural de São Paulo, tem 74 anos e é casada. Ela tem três filhos e quatro netos e gosta de cantar no barzinho. Seu lema é “Seja feliz, o momento é agora”. Por fim, Paulo Lopes tem 66 anos e é casado. Ele tem três filhos e três netos e gosta de dançar. “Quem fala o que quer, ouve o que não quer” é sua frase predileta.

Comissão julgadora e patrocinadores

A comissão julgadora foi composta pelos patrocinadores Ana Bellezza, da Boutique Ana Bellezza, Marta Regina da Silva Luiz, da agência Divando, Carla Prado Hernandes, da Esmalteria Nails2You, Rebbeca Tavares Nishimura Abreu, do Centro Cultual RN, Roberta de Lima Pavanatti, da Goiabeira Autopeças, Gianni Brito Severo, da Alô Bebê, José Augusto Nunes Guardado, da Churrascaria do Bosque, Joel Sant´Anna, da Passeando com o Joel, João Franco, da Casa Franco, Sau Anjos, do Mecca Café, João Paulo De Souza, da Barbearia Santo Cristo, Bárbara Sabrina Rodrigues de Almeida, da Dz7 Telecom, e André de Oliveira, diretor da SDAS que doou as faixas para a premiação.