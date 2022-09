Guarulhos integra comitiva do Condemat em convenção de turismo em Pernambuco

Guarulhos marca presença na convenção Abav Expo, da Associação Brasileira de Agências de Viagens, que acontece até sexta-feira (23) em Pernambuco. Integrando a comitiva do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o diretor do Departamento de Turismo de Guarulhos, Ricardo Balcone, está acompanhado de Niedja Gilce, da Prefeitura de Suzano, no estande do Circuito das Nascentes de São Paulo.

O estande expõe materiais sobre a as principais regiões turísticas do Estado de São Paulo, focando nas cidades do Alto Tietê, como o mapa de Guarulhos e suas principais atrações, um guia hoteleiro da cidade, o mapa de Guararema, um caderno de turismo rural em Mogi das Cruzes, investimentos no turismo de Suzano, além do material institucional do Condemat.

“Além do contato e da troca de experiências com diversas outras cidades de todo o país, amanhã (quinta-feira) teremos um workshop com diretores de turismo de todo o Brasil. É um evento muito enriquecedor, que com certeza irá contribuir para desenvolver ainda mais o turismo em Guarulhos”, comentou Balcone.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê atua em busca de soluções e melhorias em conjunto para as 12 cidades que o integram: Guarulhos, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

O Condemat trabalha na consolidação das políticas públicas intermunicipais e na promoção do bem-estar da população.