Dia Internacional da Paz é celebrado com danças circulares no Bosque Maia

Na manhã desta quarta-feira (21) o Dia Internacional da Paz foi celebrado na cidade com a realização da segunda edição do evento Guarulhos de Mãos Dadas pela Paz, na tenda principal do Bosque Maia. A programação, que teve como atividade central a Oficina de Danças Circulares, na qual todos os participantes, de mãos dadas, dançaram pela paz e por um mundo aberto à tolerância, contou ainda com a prática corporal da medicina chinesa Tai Ji Qi Gong e com a formação de uma mandala humana construída com os participantes.

O educador físico da Academia da Saúde do Cabuçu, Manoel Eloildo Felix da Silva, que há 24 anos trabalha difundindo as práticas corporais no município, ressaltou a importância das práticas antes de iniciar a aula de Tai Ji Qi Gong. “Por meio das práticas corporais a gente consegue mobilizar as nossas células. E cada célula do nosso corpo é um microuniverso, no qual nossas ações influenciam em seu funcionamento e consequentemente nos aspectos físicos, mentais e até espirituais. Meu convite é para que cada um reflita sobre o que é esse corpo e o quão é importante ele ser protagonista da sua própria história”, disse.

Em seguida, a principal articuladora das Danças Circulares na cidade, focalizadora (pessoa que concentra a atenção de um grupo) há 18 anos e coordenadora do projeto Tear, Denise Antunes, iniciou a Oficina das Danças Circulares, que contou com a participação de diversos focalizadores de Guarulhos. “Ao dançar a gente consegue trabalhar a harmonização em grupo, produzir a reflexão sobre temas como a paz e levar às pessoas novas formas de olhar o mundo, com mais cooperação, humanização e com menos hierarquia”, explicou Denise, que também destacou benefícios físicos como o senso de bem-estar.

A professora Elaine Cristina do Carmo Prates, 40, que atua em São Paulo e soube do evento pelas redes sociais ainda pela manhã, contou o que sentiu ao participar da roda. “Há sete dias eu tenho sentido muita dor de cabeça por conta de desequilíbrio emocional, causado por questões de educação, demandas pessoais e do pós-pandemia, que deixou todo mundo meio adoecido. Então esse evento veio em um momento em que eu estava precisando muito, pois depois de dançar é como se tivesse havido uma descompressão interna. Estar aqui, poder olhar um pouquinho da natureza que a gente tem e ver as pessoas é maravilhoso. Estou muito feliz”, relatou.



Luana Araujo dos Santos Marreiro, 31, que faz parte do projeto Tear, serviço da rede de atenção psicossocial do município, frequenta as oficinas de Danças Circulares há um ano, mas não cansa de contar o quanto a prática lhe faz bem. “Foi uma maravilha participar. A dança circular foi uma coisa muito boa pra minha vida, porque depressão era uma coisa horrível e a dança é minha fuga, me faz sair de casa, conhecer mais pessoas boas como a Denise e as meninas”, contou.

Já Sueli Batista de Abreu, consultora de imagem e estilo, paraibana que mora em Londres, estava passeando pelo local quando foi convidada a participar. “Eu fiquei atraída por esse evento porque há uma semana e meia falei para o meu irmão que eu gostaria de participar de algum tipo de meditação, terapia ao ar livre, e ele me sugeriu vir ao bosque. Ao caminhar vi o pessoal reunido e uma das organizadoras me convidou para participar. Eu amei! Trouxe paz interior a mim. Eu estou sentindo realmente uma sensação de leveza, de união e gosto de estar em contato com as pessoas. Inclusive, já fui convidada para o próximo domingo e quero estar presente”, disse ela sobre a dança circular, que ocorre na tenda verde do Bosque Maia sempre no último domingo do mês, das 10h às 12h.

A segunda edição do Guarulhos de Mãos Dadas pela Paz foi encerrada com a construção de uma mandala humana tecida pela artista Renate Sewing de Paula com oito participantes, enquanto todos os outros realizavam meditação em movimento ao som da música Mãe das Nações. “O exercício é tecer a paz que a gente precisa entre as pessoas. A paz que não existe se não houver colaboração”, afirmou Renate.

Ao final, Denise Antunes relembrou a música Um Vagalume, de Juliano Holanda e Zélia Duncan, que foi usada no encerramento da roda de danças circulares e que diz que “um vagalume só não faz clarão”. “A ideia é a gente ser esse ponto luminoso que pode transformar o mundo”, explicou.

Marcaram presença na ação Simone Lima, da Divisão Técnica da Rede de Urgência e Emergência, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Zélia Brito de Sousa.