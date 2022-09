Mais de 26 mil Carteiras do Idoso foram emitidas desde 2017 em Guarulhos

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) de Guarulhos já emitiu 26.127 Carteiras do Idoso desde 2017, sendo que apenas entre janeiro e agosto de 2022 foram 5.256. A procura pelo benefício aumentou bastante após o fim das restrições impostas pela pandemia.

O ano com mais emissões foi 2019, com 5.922 carteiras, o que implica uma alta probabilidade de o número ser superado em 2022. “Esse benefício significa liberdade e direito de ir e vir para as pessoas com mais de 60 anos. Nossos idosos merecem se divertir e viajar está entre os principais motivos para eles solicitarem o benefício”, comentou o secretário Fábio Cavalcante, da SDAS.

Benefício

O benefício da Carteira do Idoso é voltado para idosos a partir dos 60 anos que não tenham como comprovar a renda de até dois salários mínimos. Ele dá direito a viagens interestaduais gratuitas, ou com garantia de no mínimo 50% de desconto na passagem. Para solicitar o benefício o interessado deve se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e procurar um dos postos de atendimento social espalhados pela cidade.

Confira os endereços

– Central do Cadastro Único (mediante agendamento pelo telefone e WhatsApp)

Endereço: avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270. WhatsApp: (11) 99508-5210

– Centro de Referência da Assistência Social (Cras): https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro de 2022

CadMóvel 2 – CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Até 30 de janeiro de 2023

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada Capão Bonito, 53 – Conjunto Habitacional Marcos Freire

Até 28 de fevereiro de 2023

Van do CadÚnico – Comunidade Ipanema

Rua das Laranjeiras, 3 – Jardim Scyntila

Até 23 de setembro de 2022

Atendimento mediante senha. Serão entregues 60 por dia