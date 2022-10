Aluno do Eniac é campeão em hackaton do 24º Fórum de Educação Superior

Competição propõe que universitários resolvam problemas de empresas do mercado; aluno que compõe a equipe vencedora estuda no Eniac desde a educação infantil

Na última semana a equipe composta por um aluno do curso de mecatrônica do Eniac – instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior – venceu o

5º HackLab, hackaton do 24º Fórum de Educação Superior (Fnesp), evento dedicado ao empreendedorismo e a inovação para o setor, cujo tema era “Como aumentar sucesso do aluno”. A banca de especialistas em empreendedorismo e educação premiou o time que tinha o representante da instituição guarulhense.

Hackaton é uma competição entre estudantes focados em programação na qual são apresentados problemas de empresas reais. Ganha quem construir a melhor solução inovadora para o problema proposto. O Eniac sempre estimulou que seus estudantes pensassem “fora da caixa”. E o coordenador do Hub de Inovação da instituição, Washington Lemos, fala da importância deste tipo de competição. “Os estudantes são desafiados por problemas reais e, em curto espaço de tempo, precisam propor uma solução. Isso é levado para a vida. E o mercado de trabalho exige, a cada dia mais, profissionais com esse perfil ‘solucionador’”, explica.

Quem levou o nome do Eniac ao topo do pódio foi o aluno do 3º semestre de mecatrônica Luiz Felipe de Souza Delgado, de 18 anos. O problema apresentado pelos organizadores foi a baixa retenção do conteúdo das aulas nas universidades por parte dos alunos. Como solução, o time de Delgado apresentou, em 48 horas, uma plataforma baseada em gamificação – ou seja, o sistema é feito como se fosse um jogo – na qual os alunos avançam quando realizam atividades práticas ligadas ao conteúdo estudado em classe.

Aluno do Eniac desde o ensino infantil, ele conta como surgiu o interesse por programação. “Meu interesse se deu pela vontade de compreender melhor o funcionamento de máquinas e aparelhos eletrônicos. Participar do Hackaton é uma experiência única. Aprendi a me reinventar numa velocidade muito grande”, afirma.

Preparado para o futuro

Mais do que contribuir com a formação teórica, o jovem acredita que a participação na competição será um diferencial. “Definitivamente, este tipo de experiência está me preparando para a vida profissional, me ensinando a trabalhar sob pressão, com outras pessoas e em espaços que eu nunca vi”, resume o estudante.

A visão do Delgado é uma consequência da metodologia do Eniac. “Somos muito focados em levar o estudante a ‘colocar a mão na massa’, desenvolvendo projetos constantemente. Isso faz muita diferença para a maturidade dos alunos e pode ser visto no resultado do Hackaton e no desempenho deles no mercado de trabalho”, conta Washington Lemos.

O estímulo à programação, que aparece tanto no laboratório quanto na planta industrial 4.0 construídos pelo Eniac, faz a diferença na carreira de alunos em um mundo digital. “Mesmo para quem não é da área de tecnologia, estar familiarizado com conceitos fundamentais de programação é uma vantagem quando esse estudante chegar no mercado de trabalho. Não existe mais área do conhecimento que não use conceitos de big data, programação ou até mesmo de inteligência artificial”, completa Lemos.