Conheça os seis passos para comprar o seu primeiro imóvel

Comprar o tão sonhado primeiro imóvel tem tudo para se tornar um verdadeiro marco da vida de uma família. Afinal, é o começo de tudo, desde o início do patrimônio, chegada dos filhos e, por esse motivo, a aquisição precisa ser feita muito bem-feita para não se transformar em um pesadelo. As vendas no setor cresceram 18% no primeiro semestre se comparado com igual período de 2021, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

“Muitas pessoas se planejam muito. Outras fazem contas no seu orçamento para conseguir transformar esse sonho em realidade. Mas os consumidores não sabem que uma compra como essa vai muito mais além, pois envolve desde as condições do imóvel e financiamentos. Vários deles desconhecem como fazer e até se complicam com os documentos exigidos”, explica o advogado especializado em Direito Imobiliário, Diego Amaral.

Para que o sonho do primeiro se torne uma realidade, o especialista traz os seis passos como forma de ajudar nessa aquisição bem-sucedida:

1 — Defina o tipo de imóvel

O advogado destaca que esse deve ser o primeiro passo e se torna importante porque é o momento em que a família vai escolher qual é o tipo de imóvel, conforme a realidade financeira. Entre as opções, estão a casa, apartamento, cobertura, imóvel na planta, novo ou usado e em condomínio ou na rua. “A escolha precisa ser feita de acordo com as necessidades desses familiares e também conforme o estilo de vida dessa família”, destaca Amaral.

2 — Escolha a localização

Após o tipo de imóvel, essa família deve selecionar a localização onde irá morar. Para isso, o advogado sugere que a pessoa considere alguns pontos importantes. “Leve em consideração a questão de segurança, a distância em relação ao trabalho, os seus locais de interesse, as vias de acesso e até a questão de transporte público para definir os bairros de preferência.“

3 — Defina como fará a compra

O próximo passo é decidir como a família vai efetuar a compra do imóvel. O interessado tem duas opções, que são à vista ou financiada. Amaral esclarece que a segunda alternativa é a mais escolhida pelos consumidores, porém, exige o pagamento de entrada. “O valor varia conforme a linha de crédito do cliente e do tipo de imóvel. Mas geralmente é 10% do valor total”, informa. O advogado sugere que a pessoa faça uma simulação do financiamento com vários bancos para saber a entrada exigida e o valor da parcela.

4 — Analise as demais despesas

O consumidor precisa fazer uma análise de todas as despesas que envolvem o processo de compra do imóvel. O advogado orienta o comprador a manter uma reserva financeira para o caso de imprevistos. “Os custos para compra de um imóvel vão muito além dos valores de entrada e parcelas”, alerta Amaral.

5 — Utilize o FGTS no primeiro imóvel

Uma das opções de pagamento é utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para comprar o primeiro imóvel. Para isso, a pessoa precisa verificar se a casa ou apartamento escolhido atende aos requisitos de uso, alerta o advogado. “Essa é uma ótima opção, principalmente porque esse dinheiro não pode ser movimentado, a não ser que o trabalhador seja demitido sem justa causa.”

6 — Vá atrás de toda a documentação

Após escolher o imóvel, a localização e definir a forma de pagamento, o último passo é se atentar à documentação necessária para concretizar o sonho. Para tomar a decisão e, assim, efetuar esses passos para a compra, o advogado destaca que é muito importante o consumidor visitar o imóvel antes. No caso de imóvel na planta, é necessário conferir o projeto e garantir que o local tem todas as características desejadas.